Opiti voznik bežal pred policisti

Primorski policisti so v sredo ponoči v Seči obravnavali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Voznik kljub znakom policistov ni hotel ustaviti vozila. Avto je na koncu ustavil na parkirišču in poskušal pobegniti peš, a so mu policisti to preprečili.

Na koprski policijski upravi so pojasnili, da sta policista v Seči ob 23.30 opazila osebni avtomobil, ki je pospešeno pripeljal mimo. Zapeljala sta za njim in pričela ustavljati avto z modrimi rotacijskimi lučmi, ob tem pa je iz Lucije za vozilom pripeljala druga policijska patrulja. Voznik se je na koncu ustavil na parkirišču, nato pa je poskušal pobegniti. Kljub večkratnim pozivom, naj se ustavi, tega ni upošteval.

Policisti so moškega dohiteli. Ker je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal rezultat 0,60 miligramov na liter izdihanega zraka. Z rezultatom se voznik ni strinjal, zato so mu odredili strokovni pregled, ki ga je opravil v izolski bolnišnici. Policisti so med drugim ugotovili, da je moški kršil odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi, saj se je na javnem kraju gibal med 21. in 6. uro. Moškemu so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali vožnjo. Policisti so mu izdali plačilni nalog in izrekli opozorilo, sledil pa bo še obdolžilni predlog.