Okolica Idrije: v snegu našli trupli

V okolici Idrije so v soboto popoldne našli v snegu ležeči trupli 50-letne ženske in 80-letnega moškega. Na ljubljanskem inštitutu za sodno medicino so že opravili obdukcijo, ki je pokazala, da njuna smrt ni posledica kaznivega dejanja. Vzroka smrti na policiji še nočejo razkriti.