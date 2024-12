Ogenj pustošil po kamniškem muzeju na prostem

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili v nedeljo popoldne obveščeni o požaru na območju Kamnika, v katerem je zagorela nenaseljena hiša muzeja na prostem. Vzrok požara je še neznan.

Na kraju so posredovali gasilci PGD Kamnik, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj.

Po prvih podatkih naj bi zaradi do zdaj neznanega vzroka zagorelo v notranjosti lesenega objekta, ki je pogorel v celoti. Objekt, dvocelična kašča iz leta 1828, je del muzeja na prostem v kamniških Zapricah in je bil tja prenešen iz Tuhinjske doline. Nastalo je za več tisoč evrov škode, kaščo pa je ogenj tako močno poškodoval, da je najverjetneje ne bo mogoče obnoviti, poroča portal Kamnik.info.

V dogodku ni bilo poškodovanih oseb. Policisti o vseh okoliščinah požara še zbirajo obvestila in vodijo kriminalistično-forenzično preiskavo. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.