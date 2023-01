Nov premik v zadevi Balkanski bojevnik. Odvetnik: Tega stranki nisem svetoval.

"Nekatere odločitve sodišča v tem postopku niso dajale zaupanja ne obdolžencem ne obrambi, očitno pa tudi tožilstvu ne, da bo ta zadeva prišla do nekega vzdržnega konca," je razplet na Okrožnem sodišču v Ljubljani komentiral Tošićev zagovornik Janez Koščak.

"Moja stranka je od tega procesa utrujena, to namreč traja že 13 let in temu ni videti konca," je dejal Saša Ravnik, odvetnik drugoobtoženega Dragana Bjelkaša. Dodal je, da priznanja krivde stranki ni svetoval, glede tega se je odločila sama.

Ključni dejavnik pri višini kazni priznanje vseh obdolžencev

"Predlagali smo kazni v višini že prestanih zapornih kazni in obdolženi so to sprejeli," je dejala tožilka Blanka Žgajnar. Tožilka Mateja Gončin pa jo je dopolnila, da je ključni dejavnik pri višini kazni priznanje vseh obdolžencev. "To okoliščino je seveda tožilstvo upoštevalo," je dejala.

Za obdolženega Anesa Selmana, ki še ni prestajal zaporne kazni, je tožilstvo predlagalo triletno zaporno kazen na odprtem oddelku in 70 tisoč evrov denarne kazni. Na to je pristal, je po obravnavi dejala Gončinova.

Tošićev zagovornik se je zaradi korektnega predloga tožilstva končni besedi odpovedal, zagovorniki preostalih pa so v njej predvsem pozvali, naj sodni senat njihove stranke oprosti stroškov postopka, saj bi naložitev teh hudo ogrozilo njihovo preživljanje.

Krivde sicer ni priznal Đemajli Mandžuka, glede katerega je sodni senat odločil, da ga iz konkretnega postopka izločijo in da njegovo zadevo začnejo voditi pod drugo opravilno številko. "Če Mandžuka ne bo priznal kaznivega dejanja in če bo obsojen, bo tudi on eden izmed tistih, ki se bo moral na prestajanje kazni vrniti," je povedala Gončinova.

Povezava s srbskim narkokraljem Darkom Šarićem?

Gre sicer že za tretje sojenje v zadevi Balkanski bojevnik. Tožilstvo 12 obtoženim očita, da naj bi pod vodstvom Tošića v letih 2008 in 2009 na veliko trgovali s kokainom in organizirali prevoze te droge iz Južne Amerike v Evropo. Poleg tega naj bi bili povezani s srbskim narkokraljem Darkom Šarićem.

Do zdaj so obtoženim sodili dvakrat. Na prvem sojenju so večino, tudi Tošića, oprostili. Na drugem sojenju so jih obsodili, vendar je vrhovno sodišče novembra 2021 sodbo razveljavilo, saj se je opirala na dokaze, ki jih je policija po presoji sodišča pridobila nezakonito. Primer Balkanski bojevnik zastara čez slabo leto, tretje sojenje pa se je začelo z zahtevo obrambe po izločitvi nezakonito pridobljenih dokazov.

Ljubljansko okrožno sodišče je v začetku meseca delno ugodilo predlogu obrambe in izločilo del dokazov.