Indijec v kombiju nezakonito prevažal 16 Pakistancev

Ormoški policisti so v nedeljo zvečer v Trgovišču ustavili kombinirano vozilo italijanskih registrskih oznak, ki ga je vozil 29-letni Indijec s prebivališčem v Italiji. V vozilu je bilo 16 Pakistancev, ki so nezakonito vstopili v našo državo iz Hrvaške.

Pakistance bodo vrnili hrvaškim varnostnim organom, Indijca pa so pridržali, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Nezakonito prevažal pet tujcev in končal v priporu

Ljutomerski policisti so v petek, malo po 18. uri, na območju Veščice pri Ljutomeru ustavili vozilo slovenskih registrskih oznak. Pri kontroli so ugotovili, da 38-letni voznik, sicer Gruzijec, v vozilu nezakonito prevaža po dva Sirca in Iračana ter Somalijko. Voznik je po odredbi preiskovalnega sodnika končal v priporu.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so osumljencu odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanje meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je zanj odredil pripor. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.