Policisti razbili skupino tihotapcev: za prevoz tujcev izkoriščali tudi odvisnike #foto #video

Na Celjskem je več kot 70 kriminalistov in policistov v torek izvajalo hišne preiskave v povezavi z nezakonitimi migracijami. Pod drobnogled so vzeli domačo kriminalno združbo, ki je v sodelovanju z organizatorji iz tujine od konca lanskega leta do danes s Hrvaške prek Slovenije v Italijo nezakonito prepeljala okoli 280 ljudi. Preiskovalci so prostost včeraj odvzeli sedmim osumljencem, trenutno so v pridržanju še štirje. Enega osumljenca, ki se zadržuje v tujini, policisti še iščejo.

Informacije o poteku preiskave ter o trenutnem stanju na področju nezakonitih migracij in ukrepih policije so na novinarski konferenci predstavili vodja sektorja kriminalistične policije PU Celje Damijan Turk, samostojni policijski inšpektor v oddelku za državno mejo in tujce SUP PU Celje Vlado Koražija, vodja oddelka za kriminalne združbe v sektorju za organizirano kriminaliteto UKP GPU Uroš Lavrič ter višji policijski inšpektor iz sektorja mejne policije UUP GPU Marjan Štubljar.

Prek Slovenije nezakonito prepeljali skoraj 280 tujcev

Turk je pojasnil, da so na širšem območju Celja, Velenja in Žalca obravnavali kriminalno združbo, zoper katero bodo podali 16 kazenskih ovadb prepovedanega prehajanja državne meje oziroma ozemlja države ter dve ovadbi zaradi neupravičene proizvodnje in prometa z drogami: "Ovadili smo deset oseb, starih od 22 do 37 let. Vsi so slovenski državljani in stanujejo na območju celjske policijske uprave." Gre za stare znance policije, nekateri so bili zaradi tihotapljenja ljudi že obravnavani.

Tihotapci so za prevoz migrantov izkoriščali tudi odvisnike od drog. Video: Planet.

Omenjena deseterica je, tako Turk, v sodelovanju z za zdaj še neznanimi storilci iz Slovenije in tujine vodila del mednarodne kriminalne združbe, ki je prevažala migrante s Hrvaške prek Slovenije v Italijo: "V okviru preiskave smo uspeli dokazati, da so skupaj prepeljali 279 migrantov. Večinoma je šlo za državljane Iraka, Afganistana, Pakistana, Irana, nekaj tudi iz Indije in Kitajske."

Prebežniki slovenskim ali tujim posrednikom plačali od dva do tri tisoč evrov

Slovenski in tuji varnostni organi so med potjo prijeli 151 prej omenjenih nezakonitih prebežnikov. Kot je pojasnil Turk, so osumljeni za prevoznike migrantov izkoriščali ljudi s socialnega dna in odvisnike od drog. "Prevozniki so migrante največkrat prevažali v tovornih prostorih kombiniranih vozil pa tudi v prostorih najetih avtodomov. Pri prečkanju meje so uporabljali izvidnike, kar nekaj voznikov oziroma prevoznikov ni imelo vozniškega izpita, nekateri so vozili pod vplivom drog," je pojasnil Turk.

Omenjena kriminalna združba je s Hrvaške prek Slovenije v Italijo nezakonito prepeljala skoraj 280 prebežnikov. 151 tujcev so med potjo prijeli slovenski ali tuji varnostni organi. Foto: PU Celje

"Za prevoz migranta so prevozniki prejeli od 250 do 500 evrov na osebo, praviloma pa so migranti za slovenskemu ali tujemu posredniku za isto pot plačali tudi dva oziroma tri tisoč evrov," je dodal vodja sektorja kriminalistične policije na celjski policijski upravi. Eden od osumljencev je bil po njegovih navedbah v času aretacije oborožen s pištolo z naboji, drugi pa je kazniva dejanja izvajal med alternativnim prestajanjem zaporne kazni.

Med hišnimi preiskavami so zasegli tudi manjše količine kokaina, heroina in konoplje, ki so bile namenjene za prodajo. V torek so prostost odvzeli sedmim osebam, danes so v pridržanju še štiri osebe, ki jih bodo s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika. Enega osumljenca, ki se zadržuje v tujini, policisti še iščejo. Zagrožena kazen za omenjena kazniva dejanja je do osem let, ker je šlo za mednarodno kriminalno združbo pa policisti ostajajo v stikih s tujimi preiskovalci.

V kombiniranih vozilih tihotapijo tudi od 30 do 50 tujcev

Uroš Lavrič z Generalne policijske uprave je pojasnil, da policija v zadnjem obdobju zaznava povečano problematiko delovanja organiziranih kriminalnih združb pri nezakonitih migracijah na balkanski migracijski poti. Sprovajalci nezakonitih prebežnikov so po njegovih besedah pogosto državljani tretjih držav, ki so v postopku pridobivanja statusa v državah EU

"Pri samem tihotapljenju uporabljajo različne metode, da se tihotapljenja ne bi odkrilo. Ravnajo brezkompromisno, izpostavil bi predvsem nevarno vožnjo in veliko število migrantov, ki jih tihotapijo v vozilih," je pojasnil Lavrič. Dodal je, da so ta mesec na policiji zabeležili že šest primerov, ko so tihotapci v kombiniranih vozilih tihotapili od 31 do 47 migrantov.

Marjan Štubljar iz sektorja mejne policije UUP GPU je pojasnil, da so policisti od začetka letošnjega leta do danes prijeli 273 ljudi, ki so tihotapili migrante, zoper 223 omenjenih posameznikov pa so odredili pripor. V istem obdobju so zabeležili 9.256 nezakonitih prehodov meje, kar je 62,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani, ko so obravnavali 5.700 nezakonitih prehodov.

Hrvaškim varnostnim organom so od začetka letošnjega leta do danes vrnili 6.223 oseb, lani v istem obdobju pa 2.307. V enakem obdobju so skupaj obravnavali 3.255 namer za prošnjo za mednarodno zaščito, v istem obdobju lani pa 3.151.