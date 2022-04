Našli truplo moškega, ki naj bi umrl nasilne smrti

Policisti so z ogledom kraja dejanja, katerega sta se udeležili tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka, ter z zbranimi obvestili ugotovili okoliščine, ki kažejo na to, da je moški umrl nasilne smrti, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Intenzivna kriminalistična preiskava še vedno poteka, zato policisti več informacij ne morejo posredovati.

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, da to sporočijo na interventno telefonsko številko policije 113 ali na anonimni telefon 080 1200.