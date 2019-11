Na parkirišču do smrti zbil peško

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so zjutraj na območju Škofje Loke obravnavali smrtno nesrečo peške. Okoliščine kažejo, da se je nesreča zgodila na parkirišču, ko je voznik tovornega vozila izvajal premik in pri tem trčil v starejšo peško. Peška je zaradi poškodb umrla na kraju nesreče.

Policisti še vodijo postopek o nesreči. Gre za letošnjo deveto smrtno žrtev v prometu na Gorenjskem, lani je bilo smrtnih nesreč šest, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Gorenjski policisti so letos obravnavali 1.641 (1.568 v 2018) prometnih nesreč. Devet (6) udeležencev je umrlo, 88 (75) ljudi je bilo hudo poškodovanih, še 437 (385) pa lažje.

Najpogostejši vzroki za prometne nesreče so neprilagojena hitrost, stran oziroma smer vožnje, izsiljevanje prednosti, varnostna razdalja in premiki z vozilom. 99 (94) povzročiteljev prometnih nesreč je bilo pod vplivom alkohola. Povprečna stopnja pri teh voznikih alkohola znaša 1,36 promila. Vseh prometnih udeležencev pod vplivom alkohola je bilo 1.130, 210 voznikov pa je bilo še pozitivnih na teste za prepovedane droge oziroma so preizkus odklonili, še navajajo policisti.