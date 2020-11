Na območju Kamnika padel padalec

Policisti so bili v soboto okoli 7. ure obveščeni o padcu jadralnega padalca na območju Kamnika. Po zadnjih informacijah je padalec poletele s Kamniškega sedla. Kmalu po vzpletu se je padalo zaradi napačne smeri spusta obrnilo. Padalec je padel in obvisel na strmem pobočju, padalo pa se je zapletlo v skale. Hudo poškodovanega so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljansko bolnišnico, vendar pa po navedbah policije njegovo zdravstveno stanje ni kritično.

Z ljubljanske policijske uprave so še sporočili, da se je v soboto okoli 14. ure na cesti od Rakitne proti Cerknici zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen motorist. Ta je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v ljubljansko bolnišnico, njegovo zdravstveno stanje pa prav tako ni kritično. Med vožnjo je motorist uporabljal vso zaščitno motoristično opremo. Policisti so mu izdali plačilni nalog.