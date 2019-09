Na Brniku so ga ujeli s štirimi kilogrami heroina #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so med izvajanjem mejne kontrole na brniškem letališču pri srbskem državljanu odkrili štiri kilograme heroina. Prepovedano drogo je skrival v dvojni steni potovalnega kovčka. Grozi mu do deset let zapora.