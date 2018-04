Motorist trčil v nasproti vozeče vozilo, nato umrl na kraju nesreče

Primorski policisti so sporočili, da se je v prometni nesreči pri Kortinah na regionalni cesti med Rižano in Črnim Kalom smrtno ponesrečil 22-letni voznik motornega kolesa iz Kopra. Do nesreče je prišlo, ko je motorist prehiteval po osebno vozilo, se vrnil nazaj na vozni pas, potem pa iz neznanega razloga zapeljal na levo stran vozišča in pri tem trčil v osebni avtomobil, ki je pripeljal iz nasprotne smeri.