Policiste so danes okoli sedme ure zjutraj obvestili, da je na območju Policijske postaje Žalec 48-letni moški v stanovanju večstanovanjske hiše z nožem večkrat zabodel mamo, staro 87 let. Z nožem je poškodoval tudi psa, so sporočili s Policijske uprave Celje.