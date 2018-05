Med prečkanjem proge v Ljubljani 55-letnico povozil vlak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na železniških tirih na Letališki cesti v Ljubljani je v petek popoldne vlak zbil peško, ki je zatem umrla. Kot so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, je poleg 55-letne ženske železniške tire prečkal tudi 21-letni moški, ki mu je prečkanje uspelo. Za umrlo je bila odrejena sanitarna obdukcija.

Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja ugotovili, da sta ženska in moški, oba državljana Slovenije, v bližini naslova Letališka cesta 34 v Ljubljani v petek popoldne peš prečkala železniške tire.

V tistem trenutku je po drugem tiru v smeri Polja pripeljal potniški vlak, ki je vozil na relaciji Ljubljana-Hodoš in kljub večkratnem spustu zvočnih signalov in močnem zaviranju trčil v 55-letno peško.

Zdravstveni delavci so peški nudili nujno pomoč, vendar žal neuspešno. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, o vseh ugotovitvah pa bodo policisti obvestili pristojno tožilstvo, so še navedli na PU Ljubljana.