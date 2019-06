Med plavanjem na jezeru Como izginila švicarska reprezentantka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štiriindvajsetletna nogometašica je na priljubljeni turistični destinaciji dan preživljala s soigralko iz bernskega kluba Young Boys. Skupaj sta najeli napihljiv čoln, s katerim sta se odpravile na jezero, za Ismailijevo pa so se vse sledi izgubile po skoku v vodo, poroča italijanski časopis Corriere della Sera.

Izginotje Ismailijeve so potrdili tudi pri njenem matičnem klubu. "Lahko potrdimo, da je naša igralka Florijana Ismaili po nesreči med plavanjem na območju jezera Como od sobote pogrešana," so zapisali v izjavi za javnost.

Italijanske oblasti so že v soboto popoldne zagnale iskalno akcijo in jo nato ponoči prekinile. Ponovno so Ismailijevo začeli iskati zjutraj, še poročajo italijanski mediji.

Ismailijeva ima 18 nastopov za švicarsko izbrano vrsto. Tej se sicer ni uspelo uvrstiti na letošnjo svetovno prvenstvo.