Ljubljančan razbijal okna in metal kamne. Obvladali so ga šele specialci.

V občini Divača v naselju Barka je 35-letni Ljubljančan v soboto popoldne vlomil v počitniško prikolico za staro šolo in se zaklenil vanjo. Policistoma, ki sta ga želela obvladati, se je iztrgal iz prijema in zbežal. Na koncu so ga obvladali policisti specialne enote Generalne policijske uprave (GPU). Odredili so mu hospitalizacijo.

Ljubljančan, ki ga policista nista mogla obvladati, je zbežal proti vasi Barka, so danes sporočili s Policijske uprave Koper. Splezal je čez približno štiri metre visok zid in pristal na ograjenem dvorišču gospodarskega poslopja. Medtem so na kraj prispele druge policijske patrulje in ga začele pozivati, naj pride iz gospodarskega poslopja, a jih ni upošteval. Razbijal je stekla in metal kamenje.

Uporaba prisilnih sredstev

Ker so ga ocenili kot nevarnega in nepredvidljivega, so aktivirali specialno enoto GPU in pogajalca, a komunikacije z njim ni bilo mogoče vzpostaviti. Policisti specialne enote so zato vstopili v objekt in moškega obvladali z uporabo prisilnih sredstev.

Moški je utemeljeno osumljen preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in kršitve nedotakljivosti stanovanja.