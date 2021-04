Kranjčan v kombiju prevažal 33 Pakistancev

Vozniku so odvzeli prostost, postopki in aktivnosti v povezavi s tujci pa še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so v ponedeljek na primorski avtocesti pri Vrhniki odkrili slovenskega voznika, doma iz okolice Kranja, ki je prevažal 33 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo, poroča STA.

Policisti so kombi slovenskih registrskih oznak, ki ga je vozil 22-letnik, ustavili v ponedeljek popoldan na primorski avtocesti pri Vrhniki v smeri Kopra. V postopku so ugotovili, da je v vozilu prevažal 33 državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so še pojasnili na policiji.