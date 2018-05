Koprska policija zasegla nevarnega psa

Koprski policisti so v sredo popoldne z zasegom nevarnega psa končali dalj časa trajajočo zgodbo napadov na druge pse. Napadi psa tipa pitbull na druge pse so razburjali prebivalce na Koprskem, po zadnjem napadu na psa pretekli konec tedna so policisti pitbulla zasegli, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

Pitbull je napadel že večkrat, so sporočili ob odvzemu psa s koprske policije. Foto: Thinkstock

Policijska postaja Koper je v sredo prejela prijavo, da naj bi pitbull pretekli petek v vinogradih v Hrvatinih napadel in poškodoval drugega psa. Kot so v sporočilu za javnost pojasnili na policiji, so ugotovili, da je napadel pes, ki ima zabeležena že dva ugriza, ima oznako nevaren in so ga v preteklosti že obravnavali zaradi napadov. Aprila letos so ga lastnici tudi odvzeli in namestili v obalno zavetišče.

Ob odvzemu psa je lastnica zagrozila s samomorom

Lastnico psa so povabili na razgovor in pozvali, naj psa izroči, kar pa je ženska zavrnila. Kasneje so policisti pred nekdanjim maloobmejnim prehodom Kaštelir ustavili avto, v katerem sta bila tudi pitbull in njegova lastnica. Psa so zasegli in odpeljali v zavetišče.

Ker je ženska v postopku s policisti zagrozila s samomorom in odklanjala zdravniško pomoč, so policisti poklicali zdravnika, ki je zanjo odredil prisilno hospitalizacijo, so sporočili koprski policisti.

Napadi pitbullov že pred meseci, sledili so odvzemi in globe

Policija je podobno prijavo občana o napadu psa tipa pitbull, ki je poškodoval njegovega psa, prejela tudi 31. marca. Ker je bil to za napadalnega psa že tretji zabeležen napad, se je veterinarska inšpekcija odločila za odvzem psa.

Odvzem so opravili 6. aprila, ženski pa izrekli 200 evrov globe, ker ni zagotovila ustreznega varovanja za psa, ki je imel oznako nevaren. Psa so takrat namestili v Obalno zavetišče za zapuščene živali v Sv. Antonu.

Napadi pitbullov se v Kopru dogajajo že več mesecev. Foto: Thinkstock

Po navedbah policije je lastnica psa le nekaj dni kasneje vzela iz zavetišča in ga odpeljala domov. Prijavo o tem so koprski policisti prejeli 21. aprila, ko so zadevo obravnavali kot kaznivo dejanje tatvine, zadevo pa preiskujejo.

Lastnica je medtem psa še naprej sprehajala nepripetega in brez nagobčnika, čeprav zakon za nevarne pse zapoveduje tovrstne ukrepe. Opozorila na nevarnega psa so se v tem času začela širiti tudi po družbenih omrežjih. Pes je znova napadel, tokratni napad pa se je končal z odvzemom psa in hospitalizacijo lastnice, so še sporočili s PU Koper.