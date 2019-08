Na štajerski avtocesti zgorel BMW #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes malo pred tretjo uro popoldne je na avtocesti med Celje in Mariborom pred cestninsko postajo Tepanje zagorelo osebno vozilo. Razlog ni znan, kljub posredovanju gasilcev pa je vozilo v celoti pogorelo. Poškodovanih ni bilo.

Goreče vozilo so pogasili celjski poklicni gasilci in gasilci prostovoljnega društva Slovenske Konjice. Ti so tudi posipali absorbent, rešili prtljago iz vozila ter odklopili akumulator.