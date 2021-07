Črn konec tedna: v prometni nesreči umrla 22-letnica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo ob 1.15 se je zunaj naselja Zgornje Verjane v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrla 22-letna sopotnica, so sporočili z Generalne policijske uprave.

29-letni voznik osebnega vozila je vozil po regionalni cesti iz smeri Svete Trojice proti Oseku. Zunaj naselja Zgornje Verjane je v levem ovinku zapeljal desno s ceste na travnato površino in trčil v drevo. V trčenju je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrla 22-letna sopotnica v vozilu.

Ta konec tedna so tako na slovenskih cestah umrli trije ljudje.

Policisti so sicer v zadnjih 24 urah obravnavali 89 prometnih nesreč, v katerih je en človek umrl, 11 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, tri pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 51 kršitev javnega reda in miru ter 48 kaznivih dejanj.