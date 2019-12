Ali prepoznate vlomilca, ki ga išče policija? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novembra je neznani storilec v Mariboru vlomil v pet pisarn in dve stanovanji. Ukradel ni ničesar, povzročil pa je za nekaj tisoč evrov materialne škode.

Sedemnajstega novembra letos je na Strossmayerjevi ulici v Mariboru neznani storilec vlomil v pet pisarn in dve stanovanji, vendar od nikoder ni ukradel ničesar, je pa vseeno povzročil za okoli pet tisoč evrov škode, so sporočili z mariborske policijske uprave.

Med kaznivim dejanjem ga je posnela videonadzorna kamera, vendar policiji do zdaj njegove identitete še ni uspelo ugotoviti. Zdaj so mariborski policisti posredovali posnetke kamere in za pomoč prosili javnost.

Vse, ki bi storilca morebiti prepoznali ali karkoli vedeli o dejanju, prosijo, da pokličejo na interventno telefonsko številko policije 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Foto: PU Maribor

