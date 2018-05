V zadnjih dneh 34 tujcev nezakonito prestopilo državno mejo

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da je med 30. aprilom in 3. majem državno mejo s Hrvaško nezakonito prestopilo 34 tujcev. Policisti so omenjene prebežnike izsledili in prijeli, tujci so nato v Sloveniji zaprosili za mednarodno zaščito.

Policisti so v preteklih dneh prijeli 34 prebežnikov, ki so nezakonito prečkali državno mejo. (Fotografija je simbolična.) Foto: STA

Novomeški policisti so sporočili, da so od ponedeljka in četrtka med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 34 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju Preloke, Rakovca, Velikega Nerajca in Krmačine.

Državljani Pakistana, Alžirije, Maroka, Tunizije in Libije so v Sloveniji zaprosili za mednarodno zaščito. Po končanih policijskih postopkih so jih odpeljali v azilni dom, so še sporočili z novomeške policijske uprave.