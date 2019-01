32-letnik med begom iz prodajalne izgubil skoraj vso ukradeno gotovino

Kamniški policisti so odvzeli prostost 32-letnemu moškemu, ki je osumljen treh ropov prodajaln v Kamniku. Osumljenec je omenjena kazniva dejanja domnevno zagrešil decembra in januarja. Prodajalkam je vsakokrat zagrozil z nožem, svoj videz pa je prikrival s pokrivali. Njegovo identiteto so policisti potrdili, ko so preiskovali kaznivo dejanje nasilja v družini, so pojasnili policisti.

Policisti so 32-letniku odvzeli prostost v torek, v hišni preiskavi pa so zasegli tudi oblačila in nož, ki moškega utemeljeno povezujejo s kaznivimi dejanji ropov. V četrtek so osumljenca pripeljali k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Med begom iz prodajalne izgubil skoraj vso ukradeno gotovino

Osumljenec naj bi rope zagrešil 19. in 20. decembra lani ter 14. januarja letos. Svojo zahtevo je vsakokrat podkrepil z večjim nožem. V prvem ropu prodajalne na Ljubljanski cesti v Kamniku v poznih popoldanskih urah mu je prodajalka iz blagajne izročila sto evrov.

Naslednjega dne v zgodnjih jutranjih urah je oropal prodajalno na Kranjski cesti v Kamniku, in sicer je pod pretvezo nakupa na prodajni trak pri blagajni odložil pločevinko pijače in zavojček žvečilnih gumijev, za katere mu je prodajalka izdala račun.

Ko je po prejemu bankovca v vrednosti pet evrov odprla predal blagajne, je osumljenec izvlekel nož, iz blagajne pa je nato sam pograbil bankovce in zbežal iz prodajalne. Med begom je sicer izgubil skoraj ves denar, ostalo mu je zgolj deset evrov. Tudi v januarskem ropu trgovine na Ljubljanski cesti v popoldanskem času je 32-letnik uporabil nož in grozil prodajalki, odnesel pa je 150 evrov.

Osumljenec je bil v preteklosti zaradi ropov že obsojen

Policisti so v kriminalistični preiskavi poleg ogledov krajev kaznivih dejanj, zavarovanja sledov, informativnih pogovorov in pridobitve posnetkov nadzornih kamer opravili prepoznavo osebe po fotografijah, pri čemer pa identitete storilca niso zadostno potrdili, saj je osumljeni pri dejanjih svoj videz prikrival s pomočjo pokrival čez glavo in obraz.

Njegovo identiteto so potrdili, ko so obravnavali in preiskovali kaznivo dejanje nasilja v družini, pri katerem so ugotovili ujemanje osumljenčevih značilnosti s storilcem kaznivih dejanj ropov. Kot so še navedli, je bil osumljenec v preteklosti že obsojen za tovrstna kazniva dejanja. Za kaznivo dejanje ropa je sicer po kazenskem zakoniku predpisano od enega do deset let zaporne kazni.