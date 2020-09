Denver lovi priključek, Lakersi v lov za prvo zaključno žogo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na petek bo znova pestro v finalu zahoda lige NBA. V Orlandu se bosta na četrti tekmi finala pomerila Denver Nuggets in Los Angeles Lakers. Denver je na zadnji tekmi dosegel prvo zmago v finalu in zdaj za Lakersi zaostaja z 1:2 v zmagah. Varovanci Mika Malona, pri katerih znova ne bo Vlatka Čančarja, si želijo na četrti tekmi izenačiti, a imajo na drugi strani Lakersi jasno usmerjen pogled proti tretji zmagi in osvojitvi prve zaključne žoge v boju za veliki finale.