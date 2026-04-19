Uničevalci dobrega semena

Ni vedno enostavno razločevati žrtev od storilca, jemalca od dajalca, izvornega od kopirajočega. In sposobnost človeške domišljije, zlasti v potvarjanju dejstev in resnic, se žal veča z razvojem rešitev, ki olajšajo individualni trud. In ko je v družbi vsota tistih, ki do rezultatov pridejo po lažjih poteh, višja od preostalih, pridemo do posebnega stanja: uničevalcev dobrega semena.

Kdo ustvarja

Ko se vprašamo o izvoru določenih rezultatov pri ljudeh, se lahko zmedemo. Nekateri se rodijo v močan in trden družinski pedigre, ki jih mehko nosi čez izzive življenja, kar je po eni strani dobra popotnica. Seveda se zaplete, ko se soočijo z realnostjo življenja in ovirami, ki jih denar in vpliv ne moreta niti omiliti niti odstraniti. Takrat se jasno pokaže, kako pomembna je življenjska inteligenca oz. moč izkustva, ko se doživetje zapiše v nas in na lastni koži občutimo pečat resnice. Gre za življenjsko inteligenco, izkustveno pamet ali zdravo kmečko čud. Privilegij je tako v luči realnega testna hiba, saj lekcije bivanja praviloma ne izpuščajo nikogar.

Medtem ko se drugi opotekajo čez različne ovire in minimalne standarde, nekateri trpijo od obilja možnosti. In kdo v tem krogu zares ustvarja, ustvari in pušča sledi za seboj, po katerih se je vredno podati vsakič znova? Kdo družbi zares daje nekaj žlahtnega, kar navdihuje in plemeniti še dolgo dolgo v času?

Polimorfija oblik, besed in idej

Kdo določa slavo, vpliv in pomen? Od nekdaj so skupine same izbirale, katerim članom bodo dale večjo veljavo. Danes je morda ta vidik še toliko bolj očiten, ko nas nagrajujejo algoritmi, ki imajo radi všečne oblike in preprostost biokemije hitrega odziva. Priča smo mnogim oblikam: ne glede na to, da so si medsebojno podobne, variirajo le za nekaj odtenkov. S ciljem, da so enostavne in vpadljive, všečne in ne preveč zahtevne za oko.

Podobno velja za besede. Le te naj bodo takisto dopadljive in zbujajoče pozornost, a obenem ne dajajoč bistvenih uvidov. Ker mišljenje in tehten razmislek danes nista nagrajena, iskana pa od tistih, ki imajo realen vpliv, uvid v te ravni ostaja zapleten. Človek za trezno presojo potrebuje čas, podatke in analizo ter dlje časa trajajoče opazovanje fenoma, če ga želi karseda pošteno oceniti. Za to razkošje časa in globine pa ni veliko prostora. Je, če si ga načrtno vzamemo in ja, kvaliteta je dostopna, a ne tako gladko in učinkovito.

Seveda v teh mnogih ravneh prostor za pristno ustvarjanje obstaja. A je moteč, zato ga radi napadejo različni uničevalci dobrega semena.

Uničevalci izvora

Svetopisemska zgodba o Kajnu in Abelu, bratomora in zavisti, ni le opis, temveč simbol, zakaj se dobro in izvorno od nekdaj ogroža in napada. Posamezniki, ki v sebi nosijo novo vrednost in zmagovalne ideje, v drugih pogosto izzovejo primarno zavist. Vemo pa, da ljudje, ki v sebi goijo ljubosumje, trpijo še za mnogimi ostalimi težavami, kot so pohlep, napuh in pogoltnost. Srečni ljudje osrečujejo druge, nenasitni pa goltajo vse, kar nosi v sebi vrednost. Ne zgolj materialne posvetne ravni. Zanimive so jim zlasti tiste, ki so neminljive in dajajoč blagostanje.

Zato metafora uničevalca dobrega semena ni pretirana. Dobro seme je vse, kar v sebi nosi potencial za razvoj, žetev, smisel in prihodnost. Lahko je ideja. Lahko je otrok. Lahko je talent. Lahko je pošten projekt, oseba integritete ali odnos, ki ni zgrajen na manipulaciji. Dobro seme je vedno nekaj živega, nekaj, kar presega trenutek in obeta rast. Prav zato ogroža vse, kar živi od simulakra, nadzora in praznega prestiža.

In prav tu se razkrije globlji problem naše dobe. Uničevalci dobrega semena niso le specifični osebnostni profili ljudi. So tudi sistemi, ki nagrajujejo imitacijo brez izvora, uspeh brez procesa, vpliv brez etike in vidnost brez smiselne vsebine. Kultura, ki ne razlikuje med rastjo in simulacijo, prične prej ali slej napadati vse, kar ima korenine. Ne prenese tistega, česar ne more proizvesti serijsko.

Zato vprašanje ni le, kdo danes uničuje dobro seme. Bolj usodno vprašanje je, zakaj ga skupnost ne zna zaščititi. Zakaj tako pogosto dvomi o tistem, kar je najbolj dragoceno, obenem pa časti vse oportuno.

4Q, celostni pogled

Če želimo navedeno razumeti natančneje, ne moremo mimo širine pogleda, kot je denimo metodologija Povezovanja inteligenc 4Q. Nujen je uvid v racionalno inteligenco, da prepoznamo razliko med dejanskim ustvarjanjem in njegovo imitacijo; čustveno inteligenco, da zavisti ne zamenjamo za pravičniški bes; duhovno inteligenco, da ostanemo zvesti smislu, tudi ko okolje nagrajuje nesmisle; fizično inteligenco, da zdržimo pritisk časa.

Dobro seme se namreč ne varuje le z besedami, temveč z držo. Z disciplino. Z izbiro, komu in čemu dajemo energijo. S prisotnostjo, pristno in osredotočeno. Z zavestjo, da vsega, kar je živo, ni mogoče takoj izmeriti, ovrednotiti ali tržiti. Nekatere, morda najbolj vredne stvari rastejo počasi, v tišini, brez aplavza.

Civilizacije ne propadajo samo zaradi zunanjih sovražnikov. Pogosto jih načne notranja nezmožnost, da bi razlikovale med plevelom in semenom.

Zato je ključno vprašanje intimno in politično hkrati: ali znamo v sebi in okoli sebe prepoznati, kaj je zares vredno varovati?

Izr. prof. dr. Lucija Mulej je sociologinja in antropologinja, ki v slovenskem prostoru utrjuje poslovno antropologijo. Razvila je metodologijo za proučevanje nevropsihoimunologije in psihosinteze, ki temelji na povezovanju inteligentnosti 4Q (racionalne, čustvene, duhovne in fizične inteligence). V svojih knjigah raziskuje človeške svetove in duhovno dediščino s težnjo oblikovanja tvorne osebnosti in s tem družbe. Foto: Osebni arhiv