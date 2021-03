Kawhi Leonard se veseli olimpijskega nastopa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški košarkarski zvezdnik Kawhi Leonard je dejal, da že komaj čaka na svoj prvenec na olimpijskih igrah v Tokiu letos poletje, četudi to pomeni leteti na drug konec sveta v zelo tesnem urniku. Če se bo Leonard z Los Angeles Clippers prebil v končnico in finale severnoameriške lige NBA, to pomeni, da bo imel le malo ali skoraj nič premora.