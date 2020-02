Kako je Pivčeva svojim članom razložila vstop v Janševo vlado

Objavljamo pismo Aleksandre Pivec, ki ga je še pred podpisom koalicijske pogodbe in vstopom v vlado Janeza Janše poslala članom DeSUS. Pivčeva v pismu poudarja željo po končanju delitev na "naše" in "vaše" ter pomen sodelovanja in ukvarjanja s perečimi težavami slovenske družbe. Pivčeva se zaveda, da stranko in vlado čaka težko obdobje, hkrati pa pričakuje, da bo stranki znotraj nove koalicije uspelo izvesti pomembne reforme in projekte, ki na uresničitev čakajo že desetletja. Pismo objavljamo v celoti.

Aleksandra Pivec je predsedovanje DeSUS prevzela pred kratkim od "večnega" Karla Erjavca. Tudi on je bil minister v dozdajšnjih Janševih vladah in – kot zatrjujejo poslanci stranke – se jim je to do zdaj vedno obrestovalo. Foto: Siol.net

Spoštovane članice in člani stranke DeSUS,

Pred dobrim mesecem sem z vašim zaupanjem in podporo postala predsednica stranke DeSUS, in s tem prevzela odgovornost za vodenje stranke in njen vpliv v slovenskem političnem prostoru. Že nekaj dni za tem pa smo se znašli v situaciji politične nestabilnosti, ki je nastala po odstopu predsednika vlade Marjana Šarca. Seveda smo takoj strnili vrste, sklicali organe stranke ter se posvetovali o možnostih, ki so nam bile na voljo do oblikovanja nove vlade. Organi stranke so mi podelili mandat, da se začnemo pripravljati na morebitne predčasne volitve ter hkrati mandat, da sodelujem na pogovorih o morebitnih poskusih oblikovanja nove Vlade RS. To delo sem opravila in pri tem podala na mizo vse vsebinske prioritete stranke DeSUS, ki so pomembne za našo stranko, njeno članstvo in nenazadnje za vse upokojence in prebivalce Slovenije. Seveda je pri tem bilo potrebno preseči marsikatero mejo, delitev in razdvajanja ter pokazati veliko mero vztrajnosti ter osredotočanja na vsebine. Delo sem z najožjo ekipo sodelavcev opravila po svojih najboljših močeh in z doseženim na pogovorih znova seznanila organe stranke ter povedala, da bo ključna njihova odločitev, ki pa mora biti sprejeta z veliko večino, kar bo znak, da se stranka pri tem ne razdvaja, ampak sledi potrebam ljudi in države. Organi stranke so na včerajšnjih sejah Izvršnega odbora in Sveta stranke DeSUS odločili z veliko večino (45 ZA in 5 PROTI), da pristopijo k oblikovanju nove Vlade RS, ki bo do naslednjih rednih volitev, delovala po principu projektnega dela na jasno zastavljenih programskih izhodiščih.

Ob tem dovolite, da z vami delimo nekaj svojih misli, ki so nas pri tem vodile. Vem, da gre za novo, drugačno razmišljanje, a verjamem, da nastopa tudi v Sloveniji čas, ko moramo začeti z drugačno politiko, politiko usmerjanja v potrebe ljudi, politiko človeškega obraza in učinkovitih rezultatov, ki jih bodo le-ti čutili.

Leta 1991, ko smo Slovenci stopali na pot lastne države smo si želeli, da bi nam naša domovina dala možnosti, v katerih bo vsak posameznik lahko uresničil svoje potenciale. Želeli smo ustvariti družbo, v kateri bo veljala svoboda misli in dejanj, v kateri bo poskrbljeno za tiste, ki ne morejo sami poskrbeti zase. Imeli smo željo, da se z združenimi močmi uveljavimo kot zanesljiv in močan partner v širši mednarodni skupnosti.

Skoraj 30 let pozneje lahko ugotovimo, da se te želje niso uresničile, da so bile v minulih letih zamujene številne priložnosti. Namesto, da bi se ukvarjali z dejanskim reševanjem izzivov, je bila slovenska družba vse prepogosto osredotočena na ukvarjanje z delitvami, na oblikovanje taborov »vaših« in »naših«, »pravih« in »nepravih«. Realni izzivi, s katerimi so se srečevale številne generacije, pa so ostali nerešeni.

Naraščata socialna izključenost in revščina med starejšimi, zdravstvene storitve so vse težje dostopne, mladi množično zapuščajo državo. Podeželje se nam prazni, soočamo se z ogromnim pomanjkanjem stanovanj za mlade, postelj v domovih za starejše ter učinkovite skrbi zanje. Kljub dokaj dobri gospodarski situaciji ljudje vse težje plačujejo položnice in ostale življenjske stroške.

Ko sem postala predsednica Demokratične stranke upokojencev Slovenije sem se zavezala, da bom kot nova generacija politikov v ospredje postavila ljudi in realne probleme, s katerimi se soočajo v vsakdanjem življenju. Menim, da je bilo dovolj let, ko je slovenska družba živela v delitvah, ki so zastrupljale našega duha in marsikaterega mladega človeka ravno iz tega razloga odpeljale v tujino.

Odstop predsednika vlade g. Šarca je Slovenijo postavil v obdobje politične nestabilnosti in pomenil odmik od reševanja realnih problemov. V stranki DeSUS smo bili pripravljeni na nove predčasne volitve, a se sočasno zavedali, da je v dani situaciji še bolj kot kdajkoli prej potreben pogovor z vsemi političnimi strankami.

Dejstvo je namreč, da nobena stranka v Sloveniji ne more sama doseči večine, se sama odločiti za nove volitve in sama reševati problemov, zato je nujno, da se med seboj pogovarjamo in iščemo skupne točke. Tekom pogovorov smo ugotavljali, da si Slovenija zaradi mnogih problemov njenih državljanov težko privošči, da pol leta zopet nima operativne vlade, še posebej v času, ko potekajo intenzivna pogajanja za evropska sredstva v naslednjih sedmih letih in le-ta predstavljajo za razvoj naše države pomemben finančni vir.

V DeSUS smo pred pogovori z ostalimi političnimi strankami oblikovali svoje jasne programske zahteve, ki jih moramo kot država nujno, čim prej urediti. Zaveza za uresničitev teh programskih zahtev je bil naš pogoj za oblikovanje kakršnekoli koalicije.

Tekom zahtevnih pogovorov z drugimi političnimi strankami, smo dobili zavezo, da bo nova programska koalicija Desus, SDS, SMC in NSi naše vsebinske zahteve umestili v svoj prioritetni program dela.

Ključne programske prioritete Desus-a, ki so jih tekom koalicijskih pogajanj sprejele tudi ostale stranke, so:

Ustanovitev Slovenskega demografsko - pokojninskega sklada.

Ustanovitev vladnega urada za demografijo.

Poprava krivic po ZUJF: Dodatno izredno usklajevanje pokojnin v višini 1,5 % letno, za upokojence, ki so se upokojili do 2015 ob pogoju, da gospodarska rast Slovenije v letu 2020 preseže 2.5 % oziroma 2.8 % v letu 2021.

Dvig odmernega odstotka na 63,5 % v štirih leletih.

Minimalno pokojnino za polno pokojninsko dobo postopno približevati pragu revščine. Zaradi ohranitve razmerij med upokojenci se bodo pokojnine povišale tudi ostalim upokojencem. Pri tem bomo upoštevali pozitivne učinke vseh ostalih sprememb na višino pokojnin.

Povrnitev pravice do seniorske olajšave za upokojence s polno pokojninsko dobo.

Letni dodatek se izplačuje v skladu s sistemskim zakonom, višina pa določi v zakonu, ki določa izvrševanje proračuna.

Ureditev vdovskih in kmečkih pokojnin.

V pridobljene pravice upravičencev do pokojnine se ne bo posegalo.

Dokončanja domov za starostnike Vrtojba in Osilnica ter najmanj 5 novih domov za starejše. Sredstva se zagotovi s prerazporeditvijo proračunskih sredstev, preko dviga povprečnin občinam in drugimi oblikami financiranja.

Naš cilj je tudi kakovostno in vsem dostopno javno zdravstvo kot temelj slovenskega zdravstvenega sistema, temu sledijo:

Zagotovitev dodatnih sredstev iz javnih in drugih virov za dolgoročno finančno vzdržno in stabilno financiranje zdravstvenega sistema in dolgotrajne oskrbe.

Učinkoviti ukrepi za ureditev sistema čakalnih seznamov in skrajševanje čakalnih vrst z vključevanjem vseh kadrovskih virov.

Sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi z opredelitvijo vsebine pravic, virov financiranja in ustreznim kadrovskim načrtom.

Zajezitev korupcije s postavitvijo sistema evropsko primerljivih cen, javno dostopnimi pogodbami z dobavitelji ter povečanjem nadzora porabe sredstev.

Prenova zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju s spremembo delovanja in upravljanja ZZZS, jasno opredelitvijo pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja in s preoblikovanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Da bi se končno lotili reševanje dejanskih izzivov, s katerimi se različne generacije srečujejo vsak dan, smo se v Desus-u odločili za vstop v projektno koalicijo, ki ima jasno določen vsebinski program. Kot stranka z demokratičnimi in socialnimi vrednotami, pa bomo v oblikovani koaliciji vedno in jasno zagovarjali spoštovanje temeljnih človekovih pravic, vrednot demokratične družbe, moralnih vrednot in odnosa do naše preteklosti, s poudarkom na ustvarjanju takšne družbene klime, ki ne bo spodbujala sovraštva in razdora med ljudmi, temveč bo vsakemu omogočila možnosti za dostojno življenje.

Čaka nas težko obdobje, ko bomo morali v kratkem času izvesti pomembne naloge in doseči cilje in zaveze, ki smo si jih zadali. Pripravljeni smo na delo in sodelovanje. Hkrati pa bomo na terenu skušali upravičiti vaše zaupanje ter stranko narediti stabilno in močnejšo.

V pričakovanju in želji po dobrem in konstruktivnem sodelovanju, v dobro vseh nas in države, vas prijazno pozdravljam in se zavezuje, da bom delala pošteno in lojalno stranki n vsem vam ter se trudila, da bomo konstruktivni partner Vlade RS ter hkrati njen človeški obraz ter branik socialnih in demokratičnih vrednot.

V Ljubljani, 26. februarja 2020

dr. Aleksandra Pivec l.r.,

predsednica DeSUS