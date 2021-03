Izjava o narodni spravi: SŠK in zveza borcev na nasprotnih bregovih

V Komisiji Pravičnost in mir pri SŠK in v Zvezi združenj borcev za vrednote NOB imajo različna stališča do nedavne izjave SAZU o narodni spravi. Na fotografiji predsednik SAZU Peter Štih.

V Komisiji Pravičnost in mir pri SŠK in v Zvezi združenj borcev za vrednote NOB imajo različna stališča do nedavne izjave SAZU o narodni spravi. Na fotografiji predsednik SAZU Peter Štih. Foto: STA

Komisija Pravičnost in mir pri SŠK je pozdravila nedavno izjavo SAZU o spravi na Slovenskem. "Gre za korak v procesu, ki ga je treba nadaljevati," pravijo v prej omenjeni komisiji. Izjavi medtem nasprotujejo v Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (ZZB NOB) Slovenije, kjer so prepričani, da opravičuje kolaboracijo z okupatorjem.

Po mnenju Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK) gre pri prej omenjeni izjavi za pomembno pobudo, v kateri so prisotni poglavitni vidiki, ki v slovenski javnosti do zdaj niso bili dovolj upoštevani. Izjavo vidijo kot korak v procesu, ki ga je treba nadaljevati, poroča STA.

Komisija pozdravlja izjavo SAZU o narodni spravi

Pri prej omenjeni komisiji zato podpirajo prizadevanje predsednika republike Boruta Pahorja, da spodbudi nadaljnje korake pri "soočenju s preteklostjo v vsej njeni resničnosti" z ustanovitvijo mnenjsko uravnotežene skupine zgodovinarjev, pravnikov in drugih uveljavljenih strokovnjakov. Ta naj bi po navedbah komisije temeljito in celovito preučila in presodila tedanji položaj ter ovrednotila razloge in odgovornosti za ravnanja takratnih družbenih in političnih skupin.

V komisiji upajo, da bo izjava Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) pospešila procese za zagotovitev pravice do groba, rehabilitacije žrtev medvojnega in povojnega nasilja ter poprave krivic. Prav tako pričakujejo, da bo izjava vplivala na izrazje in nadaljnjo obravnavo medvojnih in povojnih dogodkov v šolskih učbenikih ter v javnem govorjenju nasploh.

"Strinjamo se, da je le s prizadevanjem za resnico, za popravo krivic, s spoštovanjem drugače mislečih, na podlagi obče veljavnih etičnih načel ter s pietetnimi in spominskimi dejanji, ki bodo namenjena vsem padlim, pobitim in umorjenim, mogoče hitreje stopati po poti slovenske sprave," so še zapisali pri Komisiji Pravičnost in mir.

ZZB NOB proti opravičevanju kolaboracije z okupatorjem

V ZZB NOB Slovenije medtem izjavi nasprotujejo. Menijo namreč, da v celoti zanika in zamolčuje temeljno in najpomembnejše zgodovinsko dejstvo o drugi svetovni vojni pri nas, in sicer, da so bili partizani oziroma narodnoosvobodilna vojska mednarodno priznana vojska protifašističnega zavezništva, vsi njihovi domači nasprotniki pa del fašističnih in nacističnih oboroženih sil. "S tega osnovnega zgodovinskega izhodišča mora izhajati vsakršno 'družbeno soglasje' o drugi svetovni vojni pri nas," so zapisali.

"Danes sicer lahko razumemo vzroke za oboroženo sodelovanje majhnega dela Slovencev s sovražnikom, a odgovornost za bratomorni boj nosijo prav tisti, ki so sprejeli orožje iz rok okupatorja," so zapisali. V ZZB NOB sicer vsem priznavajo pravico do groba, zato se tudi zavzemajo, da se dostojno uredi vprašanje vojnih in povojnih grobišč obeh vojskujočih se strani, "vendar ne tako, da se opravičuje kolaboracijo z okupatorjem".

"Ljudem so se med vojno dogajale krivice, ki jih morajo ljudje oprostiti drug drugemu, če želijo živeti v sožitju in razumevanju. Teh krivic ne more popraviti nobena 'spravna izjava', še posebno pa ne takšna, ki ne upošteva zgodovinskih dejstev, zgodovinskega okvira," so še zapisali pri ZZB NOB.

SAZU je izjavo o spravi izdala ob 30-letnici samostojne slovenske države. V njej med drugim ocenjuje, da morajo prebivalci Slovenije doseči soglasje o temeljnih vrednotah, na katerih temelji narodna skupnost. Ne bi smelo biti sporno, da je bil upor proti okupatorju upravičen, oborožena kolaboracija z okupatorjem pa ne, polastitev NOB s strani komunistične partije in revolucionarni teror nista bila upravičena, odpor proti temu pa je bil, menijo.