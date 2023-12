Zakaj živali niso primerna ideja za darilo?

V prazničnem decembru in obdobju obdarovanj marsikdo v veliki želji po izbiri najboljšega darila pomisli tudi na to, da bi svojim bližnjim podaril prikupnega hišnega ljubljenčka. A kot poudarjajo v številnih zavetiščih, društvih in zavodih za dobrobit živali, je to zelo neodgovorna in ponesrečena ideja, v kateri ponavadi najbolj nastradajo ravno živali.

Živali so živa in čuteča bitja, ki poleg neizmernega veselja prinesejo tudi veliko mero odgovornosti, na kar mnogi ne pomislijo ob izbiri takšnega darila. Količina skrbi, ki jo potrebuje žival, ki v naš dom prispe v obliki nepričakovanega presenečenja, se izkaže že po nekaj časa, ko se prvo navdušenje poleže. Vsak hišni ljubljenček zahteva določeno mero vaše pozornosti, časa in finančnih sredstev za primerno hrano, opremo, zdravstveno oskrbo itd., poudarjajo pri dobrodelnem projektu Živali niso darilo.

Decembra se povpraševanje po posvojitvah poveča

Družbena omrežja so preplavile kreativne grafike z besednimi igrami, ki opozarjajo na krute posledice podarjenih živali, ki pristanejo v rokah neodgovornih lastnikov, in ljudi hkrati pozivajo k izbiri drugačnih daril. S tem namenom je zaživela tudi spletna stran z AI-generatorjem idej za darila, ki ga poganja umetna inteligenca ChatGPT, njegova glavna naloga pa je uporabnikom pomagati pri iskanju popolne ideje za darilo. Preizkusite ga lahko na Dobrodelne organizacije za zaščito živali na to problematiko opozarjajo že leta, tokrat pa se je z dobrim namenom rodila prav posebna naveza, ki je dobro besedo pomagala ponesti še dlje. Dobrodelni projekt Živali niso darilo skupaj z 18 slovenskimi zavetišči in organizacijami za dobrobit živali izvaja marketinška agencija ENKI.Družbena omrežja so preplavile kreativne grafike z besednimi igrami, ki opozarjajo na krute posledice podarjenih živali, ki pristanejo v rokah neodgovornih lastnikov, in ljudi hkrati pozivajo k izbiri drugačnih daril. S tem namenom je zaživela tudi spletna stran z AI-generatorjem idej za darila, ki ga poganja umetna inteligenca ChatGPT, njegova glavna naloga pa je uporabnikom pomagati pri iskanju popolne ideje za darilo. Preizkusite ga lahko na tej spletni strani

Domače in prostoživeče živali zaradi pirotehnike izpostavljene dolgotrajnemu stresu

Domače in prostoživeče živali so zaradi uporabe pirotehnike v prazničnem času izpostavljene dolgotrajnemu stresu, je za STA povedal veterinar Marjan Kastelic. Glasno pokanje pri živalih izzove napade stresa in panike, zaradi česar je pogosto treba poiskati tudi pomoč veterinarja, ki v takih primerih predpiše uživanje pomirjeval. V najslabšem primeru pa uporaba pirotehnike izzove hude napade epilepsije, zaradi paničnih odzivov lahko živali tudi pobegnejo.

"Pirotehnika s svojimi zvočnimi in svetlobnimi učinki draži živali"

"Pirotehnika s svojimi zvočnimi in svetlobnimi učinki draži živali. Že na splošno se živali bojijo grmenja, ker jim to predstavlja nevarnost. Živali so v tem prazničnem času, ki za njih ni nič kaj prazničen, še toliko bolj pod stresom," je povedal Kastelic. Z domačimi živalmi se je treba izogibati območij, kjer je večja možnost, da bodo ljudje uporabljali pirotehniko. V bližini teh območij pa je treba imeti žival pri sebi, da se bo počutila varneje.

Uporaba pirotehnike lahko pri živalih v najslabšem primeru izzove hude napade epilepsije. Zaradi paničnih odzivov lahko živali tudi pobegnejo. To se lahko po veterinarjevih besedah zgodi ob nenadnem poku ali močni svetlobi ob uporabi raket tudi na najbolj nedolžnem sprehodu. "Domače živali se lahko v tovrstnih primerih izgubijo, postanejo žrtve prometnih nesreč, lahko jih pa tudi nikoli več ne dobimo nazaj, kar je seveda najbolj tragično," je opozoril Kastelic.

Domače živali se v notranjih prostorih počutijo bolje, če niso nastanjene v bližini oken, kjer je zunanji hrup bolj slišen. Foto: Shutterstock

Domače živali se v notranjih prostorih počutijo bolje, če niso v bližini oken

Domače živali se v notranjih prostorih počutijo bolje, če niso v bližini oken, kjer je zunanji hrup bolj slišen. Če se živali na povečan hrup stresno odzivajo tudi v notranjih prostorih, Kastelic priporoča obisk pri veterinarju. Ta lahko predpiše različne vrste pomirjeval – tako tiste, ki jih živali uživajo nekaj dni, kot takšne, ki jih užijejo samo na tisti večer, ko pričakujemo najhujše.

"Vedno se je treba posvetovati z veterinarjem. Pred uporabo pomirjeval moramo poznati zgodovino živali, predvsem psov in mačk. Veterinar namreč na podlagi predhodnih veterinarskih izvidov in odziva živali na petarde in drugo pirotehniko predpiše zdravilo, ki je najprimernejše za določeno domačo žival," je za STA še opozoril veterinar Kastelic, ki deluje tudi v Živalskem vrtu Ljubljana. Veterinarji največkrat predpišejo pomirjevala v obliki pasjih tablet ali sirupov.

Pirotehnika izjemno škoduje tudi prostoživečim živalim. Najbolj so hrupu izpostavljene ptice, ki spijo na drevesih. Ko ptica zasliši glasen pok, se prestraši in odleti, nato pa ponoči ne more najti primernega mesta za prenočevanje. Pozimi je to lahko zelo nevarno zlasti zaradi mraza.



Za stres so najbolj dovzetne živali, ki tudi v naravi predstavljajo plen. To so po njegovih navedbah predvsem razne antilope in drugi prežvekovalci. "Te živali morajo biti tako kot v divjini veliko bolj pozorne na okolico in zato se tudi veliko bolj stresno odzovejo na uporabo pirotehnike," je dodal Kastelic.

