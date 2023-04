Za zdravega psa

Za mnogo lastnikov psov so kosmatinci veliko več kot le hišni ljubljenčki – so del družine. Čeprav si njihovi lastniki prizadevate, da bi bili kužki vedno dobro zaščiteni in varni, se vseeno lahko pojavijo nepredvidene poškodbe in bolezni. Zakaj ne bi tudi za hišne ljubljenčke zagotovili ustreznega zavarovanja, ki bi ga lahko izkoristili v primeru potrebe po veterinarski pomoči? Preverite, kaj vse vam še omogoča zavarovanje psa pri Zavarovalnici Triglav.

Kako skrbeti za zdravje psa?

Kot ponosen lastnik psa morate vedeti, kako ustrezno skrbeti za zdravje svojega hišnega ljubljenčka. Obstaja nekaj osnovnih korakov, ki vam lahko pomagajo zagotoviti, da bo vaš pes ostal zdrav in srečen ter bo tako čim manjkrat potreboval veterinarsko oskrbo.

Foto: Shutterstock

Prvi korak pri skrbi za zdravje psa je zagotavljanje zdrave prehrane. Psi potrebujejo uravnoteženo prehrano, ki vključuje visokokakovostne beljakovine, maščobe, ogljikove hidrate, vitamine in minerale. Zagotovite, da bo hrana, ki jo dajete svojemu psu, ustrezala njegovim potrebam glede starosti, velikosti in aktivnosti. Na voljo so tudi različni dodatki, ki lahko vašemu psu še dodatno pomagajo ohranjati zdravje, na primer vitamini, probiotiki in olja.

Za zdravje psa je prav tako ključno redno gibanje. Poskrbite, da bo vaš pes vsak dan dovolj telesno aktiven. To lahko vključuje sprehode, tek, igro ali celo plavanje, odvisno od njegove pasme.

Pomembno je tudi, da se s psom redno ukvarjate. Tukaj ni mišljena le fizična aktivnost. Pomembno je, da psa tudi mentalno zaposlite in da mu namenite dovolj pozornosti, saj je to zanj največja nagrada.

Poleg tega je priporočljivo, da s svojim kužkom redno obiskujete veterinarja. Poleg cepljenj in rednih pregledov, ki bodo preprečevali prisotnosti parazitov, bo veterinar spremljal tudi zdravje vašega psa in ugotovil morebitne zdravstvene težave, še preden bi utegnile postati resne. Redni pregledi pri veterinarju in cepljenja so ključni za preprečevanje bolezni in ohranjanje dobrega zdravja vašega psa.

Foto: Shutterstock

Ne pozabite na ustrezno nego

Za ohranjanje zdravja in udobnega življenja vašega psa je pomembna tudi ustrezna nega. Poskrbite za redno kopanje, ki pa naj ne bo prepogosto, saj to lahko odstrani naravna olja v koži in na dlaki, ki jih žival potrebuje.

Očistite njegova ušesa in mu redno krajšajte kremplje, saj lahko ti, če so preveč dolgi, povzročijo bolečino pri hoji in celo težave s hrbtenico.

Psi potrebujejo tudi redno nego dlake, prilagojeno pasmi: striženje, česanje in krtačenje, ki preprečuje nastanek vozlov. Spet drugi psi potrebujejo redno nego kože, še posebej tisti, ki imajo kožne alergije ali druge težave.

Foto: Shutterstock

Tako kot ljudje so si tudi psi med seboj različni, zato se posvetujte z veterinarjem ali strokovnjakom, da boste svojemu ljubljenčku zagotovili čim bolj zdravo in srečno življenje.

Zaščitite se pred visokimi stroški zdravljenja psa z zavarovanjem psa

Čeprav je lastništvo psa čudovito, pa prinaša tudi marsikatero skrb in veliko odgovornosti. Če pes zboli ali se poškoduje, hitro nastanejo nepredvideni stroški, ki so lahko tudi zelo visoki. Da vam veterinarski stroški ne bi povzročali skrbi, sklenite zavarovanje psa, ki vam pomaga še v številnih drugih primerih. Zavarovanje lahko pri Zavarovalnici Triglav sklenete tudi prek spleta.

Osnovno zavarovanje za psa pri Zavarovalnici Triglav je zavarovanje stroškov zdravljenja psa zaradi bolezni ali nezgode in nima zgornje starostne omejitve, sklenete pa ga lahko za zdrave in čipirane pse od drugega meseca starosti do njihovega izpolnjenega sedmega leta.

Foto: Shutterstock

Osnovno zavarovanje, ki vključuje stroške zdravljenja, lahko razširite tudi z drugimi dodatnimi zavarovanji:

asistenca,

stroški nastanitve živali zaradi hospitalizacije zavarovanca,

odgovornost lastnika psa za škodo na osebah ali stvareh, nastalo zaradi napada ali ugriza,

stroški iskanja izginule ali ukradene živali,

zavarovanje psa med prevozom,

zavarovanje psa v tujini,

pogin psa,

stroški pokopa psa.

Foto: Shutterstock

S psom varno na pot

Se vam na izletih z avtomobilom velikokrat pridruži tudi vaš pes? Ob sklepanju avtomobilskega zavarovanja razmislite tudi o sklenitvi zavarovanja malih živali med prevozom.

To lahko sklenete v sklopu AvtoMobilnega zavarovanja, pri čemer lahko akcijsko zavarujete različne oblike mobilnosti, ki jih uporabljate vi ali vaši družinski člani.

Foto: Shutterstock