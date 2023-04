Vse radosti sobivanja s hišnim ljubljenčkom

Večina lastnikov kužkov bo potrdila, da je življenje s hišnim ljubljenčkom eden najbolj izpolnjujočih delov vsakdana. Mnogi s prihodom kužka odkrivajo nov smisel – zavedanje tega, da so odgovorni za njegovo blaginjo, jih lahko nadvse osrečuje. Psi takoj postanejo sestavni del družine. Nenehno vas želijo lizati, sedeti v naročju in se stiskati k vam v postelji ali na kavču. Vaš pes je vaš večni spremljevalec, na katerega se lahko vedno zanesete.

Toliko prednosti je imeti psa. Psi so človekovi najboljši prijatelji. Njihovi pogledi in veselo mahanje z repom napolnijo življenja z neizmerno srečo. Poleg tega s svojo prisotnostjo pomagajo izboljšati zdravje in družabno življenje, od tega, da vam pomagajo pri pridobivanju kondicije, spoznavanju novih ljudi in zgodnjem vstajanju. Številne študije tudi dokazujejo, da kužki lahko pomagajo pri zmanjševanju stresa in dajejo večji občutek varnosti.

Foto: Getty Images

Vsa ta veličina prihaja z nekaj spremembami življenjskega sloga

Skoraj nič se ne more primerjati z veseljem, ko pridete utrujeni iz službe in vas pred vhodom pričakuje zadovoljen kosmatinec in vabi na sprehod. Ne glede na vreme pes potrebuje dnevno gibanje. Poleg sprehoda po službi pričakujte tudi zgodnja jutra – vsak dan. Vaši nočni izleti s prijatelji ali družinske počitnice bodo morale vključevati tudi skrb za psa.

Imeti psa je torej velika odgovornost, ki zahteva popolno predanost in brezpogojno skrb zanj in njegove potrebe.

Foto: Shutterstock

Pasja dlaka, veliko nje

Poleg sprememb in pozitivnih učinkov na vaš vsakdan hišni ljubljenček s seboj prinaša tudi nekaj nereda. Ena glavnih težav, s katero se soočajo lastniki kužkov, je dlaka, ki jo puščajo za seboj. Nabira se po tleh, preprogah, oblazinjenem pohištvu in tudi drugih površinah. Po prihodu iz sprehoda pa kužki pustijo najrazličnejše odtise na tleh stanovanja, če blatnih tačk ne obrišete pravočasno.

A medtem ko je po kavču dlaka in so odtisi tačk po stanovanju, bosta vaš dom in srce polna ljubezni. Vaš pes vas bo vedno vesel (tudi če vas ne bo le pet minut), vedno bo želel biti ob vas ter vam dajal brezpogojno ljubezen in predanost, o kateri lahko samo sanjate.

Dlake in odtisi tačk lahko predstavljajo težave za tiste, ki imajo radi vedno čisto in pospravljeno. Pasje valjanje in širjenje ljubezni oz. njihove dlake po celotnem stanovanju vas tako spravljata ob pamet, če pri tem nimate pripomočka, da se enostavno in učinkovito spopadete s čiščenjem.

Ker so izjemno učinkoviti, hkrati pa enostavni za uporabo, so v zadnjem času vedno bolj priljubljeni brezžični sesalniki. Z LED-lučkami osvetlijo še tako majhen prah in umazanijo. Foto: Philips

Ena od najenostavnejših rešitev je izbira ustreznega sesalnika. Pri izbiri se je treba ozirati na vrsto tal in morebitnih preprog. Za čiščenjem teh boste namreč potrebovali večjo moč sesanja. Če želite, da bo sesanje enostavno, se odločite za brezžični sesalnik, pri katerem ni motoviljenja s kablom. Le vzamete ga v roke, vključite in že sesate. Pri večji površini sesanja boste ob tem potrebovali tudi baterijo z dolgotrajnejšim delovanjem.

Funkcije, osredotočene na hišne ljubljenčke

Dober sesalnik bo z lahkoto pobral drobtine in prah, a za odstranjevanje dlak vašega kužka potrebujete zmogljiv sesalnik, ki se zlahka spopade z njegovo dlako in umazanimi tačkami. Ker so izjemno učinkoviti, hkrati pa enostavni za uporabo, so v zadnjem času vedno bolj priljubljeni brezžični sesalniki, ki so zasnovani tako, da učinkovito čistijo tla, delujejo po principu mokrega in suhega čiščenja hkrati in zagotavljajo visoko zmogljivost sesanja.

Foto: Philips Če iščete učinkovit način čiščenja svojega doma, je najboljša izbira brezžični sesalnik Philips AquaTrio serije 9000. Njegovi trojna tehnologija čiščenja, zmogljiva baterija in odstranjevanje prahu, umazanije, madežev, tekočine in do 99,9 odstotka bakterij ga naredijo idealnega pomočnika za vsakega lastnika hišnega ljubljenčka. S pomočjo LED-lučk razkrije tudi slabo vidno oziroma skrito umazanijo. Ponuja funkcije, ki zagotavljajo učinkovito in temeljito čiščenje vašega doma v vsakem trenutku. Ena najbolj impresivnih funkcij Philips AquaTrio serije 9000 je njegova trojna tehnologija čiščenja, ki združuje sesanje, sesanje in mokro čiščenje hkrati ter ročno sesanje – vse v eni napravi. To omogoča temeljito odstranjevanje umazanije, prahu in dlak vašega hišnega ljubljenčka z vaših tal, preprog in oblazinjenega pohištva.

Enostavna uporaba, vedno čista tla:

Nastavek AquaSpin posesa in aktivno obriše tla z učinkovitostjo, ki v eni potezi odstrani do 99,9 odstotka bakterij. Foto: Philips Pomivanje tal še nikoli ni bilo bolj enostavno

Ena od pogostih pritožb pri tradicionalnih sesalnikih je, da se dlake zlahka zapletejo v ščetine, zaradi česar so neučinkoviti pri pobiranju dlake. Pri Philips AquaTrio serije 9000 ste lahko brezskrbni, saj bo z vsakim potegom učinkovito očistil tla vašega doma. Sesalnik zadosti vsem potrebam lastnikov hišnih ljubljenčkov.

Tudi prihod s sprehoda, ko je vaš kuža morda skočil v največjo lužo, je veliko manj stresen, če imate pri hiši sesalnik, ki je zmožen s tal odstraniti vsako pasjo stopinjo ali po nesreči razlito tekočino – zahvaljujoč posebnemu nastavku AquaSpin, ki posesa in hkrati pomije tla.

Na postaji sesalnika lahko shranite vse dele sesalnika in preprosto prehajate med sočasnim sesanjem in pomivanjem tal ter zgolj sesanjem. Poleg tega je postaja opremljena s programom za samodejno čiščenje, ki v zgolj štirih minutah očisti sesalnik in ščetki PowerBrush.

Postaja za čiščenje in shranjevanje omogoča enostavno shranjevanje in zagotavlja samodejno čiščenje sesalnika in ščetk Power Brush. Foto: Philips