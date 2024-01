V začetku decembra sta Clayton in Carrie Law na pult svoje hiše v Pittsburghu v Pensilvaniji položila kuverto s štiri tisoč dolarji, s katerimi sta nameravala plačati delavca, ki jima je postavil ograjo.

Pol ure kasneje je sledilo presenečenje, saj sta odkrila, da si je njun kosmatinec privoščil najdražji obrok v življenju. Našla sta le še ostanke kuverte in bankovcev, ki so raztrgani ležali po celem stanovanju.

