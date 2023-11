V restavraciji v Rimu so psi na prvem mestu

Pepetovo kosilo je tako dobro, da je počistil krožnik kar z jezikom. V restavraciji Fiuto v Rimu je to zelo verjeten prizor, saj je prva restavracija v Italiji, namenjena psom. Tu ljudje in kosmatinci sedijo skupaj za eno mizo in uživajo v fini kulinariki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prva pasja restavracija, kjer so štirinožci deležni enake pozornosti kot njihovi lastniki, se je v italijanski prestolnici odprla pred približno enim mesecem. Natakarji v rokavicah strežejo psom z enako skrbnostjo kot ljudem. Prednje postavljajo lepo oblikovane sklede, v katerih je posebej aranžirana in pripravljena pasja hrana, od kuhanega jajca s pirejem iz graha do ribe z rikoto in bučkami.

"Meni smo pripravili skupaj z veterinarskim nutricionistom, s katerim sem določil sestavine, in ob upoštevanju alergij, saj imajo psi precej več alergij kot ljudje," je povedal glavni kuhar Luca Grammatico.

Lastniki in psi za isto mizo

Lastnike in pse natakarji posedejo za isto mizo. Medtem ko ljudje sedijo na stolih, imajo za pse pripravljene posebne odeje. Ob pasjem meniju so navedene različne velikosti porcij, ki so primerne za različne velikosti psov. Za posebne priložnosti pripravijo tudi pasjo torto.

Od odprtja vsak večer sprejmejo od šest do deset psov, ob koncu tedna pa od deset do 15. Cena obrokov se razlikuje glede na velikost psa, a običajno lastniki odštejejo nekje od osem do 20 evrov.