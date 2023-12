Razkrivanje skrivnosti zdravega in srečnega mladiča

Oglasno sporočilo

Vzgoja srečnega in zdravega mladiča so sanje vsakega lastnika psov. Eden najpomembnejših vidikov je zagotavljanje pravilne prehrane vašemu kosmatemu prijatelju. V tem članku bomo raziskali osnove hranjenja in prehrane mladičev ter kako vam lahko Royal Canin pomaga doseči ta cilj.

Razumevanje prehranskih potreb vašega mladiča

Mladiči rastejo neverjetno hitro, kar pomeni, da potrebujejo specifična hranila, ki podpirajo njihov razvoj. Tukaj je nekaj ključnih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri izbiri prave hrane:

1. Beljakovine: Nujno potrebne za izgradnjo mišic, organov in tkiv, beljakovine bi morale predstavljati pomemben del prehrane. Pomembno je, da beljakovine, ki so v prehrani, vsebujejo vse potrebne aminokisline v ustreznih količinah. Viri beljakovin so meso, žito, semena, stročnice in zelenjava.

2. Maščobe: Maščobe zagotavljajo energijo ter spodbujajo zdravo kožo in dlako. Ponudite hrano, ki vsebuje maščobne kisline omega-3 in omega-6, ki podpirajo tudi razvoj možganov in oči.

3. Ogljikovi hidrati: Ogljikovi hidrati nudijo energijo in pomagajo pri prebavi. Viri ogljikovih hidratov so riž, pšenica, koruza …

4. Vitamini in minerali: Ta mikrohranila igrajo ključno vlogo pri vzdrževanju celotnega zdravja. Kalcij, na primer, je nujen za močne kosti in zobe.

5. Voda: Mladiči morajo imeti vedno dostop do sveže vode, da ostanejo hidrirani in ohranjajo pravilne telesne funkcije.

Izbor prave hrane za mladiče

Pri izbiri najboljše hrane za pasjega mladiča je pomembno upoštevati njegovo pasmo, velikost in starost. Royal Canin ponuja rešitve po meri za prehrano, zasnovane za zadovoljevanje edinstvenih potreb različnih pasem, velikosti in starosti.

Prehrana, specifična za pasmo

Različne pasme imajo različne prehranske potrebe zaradi razlik v velikosti, presnovi in vzorcih rasti. Podjetje Royal Canin ponuja prehranske rešitve, specifične za pasmo, kot je na primer Royal Canin Labrador Retriever Puppy, ki ustrezajo edinstvenim potrebam pasme vašega mladiča.

Prehrana na podlagi velikosti

Prehrana na podlagi velikosti se osredotoča na zadovoljevanje prehranskih potreb mladičev glede na njihovo odraslo velikost. Podjetje Royal Canin ponuja prehranske rešitve za pet kategorij:

X-small : za mladiče z odraslo težo do 4 kilograme.

: za mladiče z odraslo težo do 4 kilograme. Mini : za mladiče z odraslo težo med 5 in 10 kilogramov.

: za mladiče z odraslo težo med 5 in 10 kilogramov. Medium : za mladiče z odraslo težo med 11 in 25 kilogramov.

: za mladiče z odraslo težo med 11 in 25 kilogramov. Maxi : za mladiče z odraslo težo med 26 in 45 kilogramov.

: za mladiče z odraslo težo med 26 in 45 kilogramov. Giant: za mladiče z odraslo težo nad 45 kilogramov.

Vsaka kategorija vsebuje posebej formulirane recepte, ki podpirajo rast in razvoj vašega pasjega mladiča.

Ustvarjanje urnika hranjenja

Doslednost je ključna pri hranjenju pasjega mladiča. Vzpostavitev rednega urnika jim bo pomagala, da se počutijo varno, in bo preprečila prenajedanje. Tukaj je nekaj splošnih smernic:

8– 12 tednov starosti : hranite svojega mladiča štirikrat na dan.

: hranite svojega mladiča štirikrat na dan. 3– 6 mesecev starosti : zmanjšajte pogostost hranjenja na trikrat na dan.

: zmanjšajte pogostost hranjenja na trikrat na dan. 6–12 mesecev starosti: preidite na hranjenje dvakrat na dan

Vedno upoštevajte priporočila za hranjenje na embalaži hrane za mladiče in se posvetujte z veterinarjem, če imate kakršnekoli pomisleke.

Vloga podjetja Royal Canin v prehrani mladičev

Podjetje Royal Canin je predano zagotavljanju najboljše mogoče prehrane za mladiče. Z globokim razumevanjem edinstvenih potreb različnih pasem razvijajo znanstveno formulirane prehranske rešitve in diete, ki podpirajo optimalno rast in razvoj. Z izbiro hrane Royal Canin svojemu pasjemu mladičku zagotavljate temelj, ki ga potrebuje za dolgo in zdravo življenje.

Razumevanje prehranskih potreb pasjega mladiča in vzpostavitev dosledne rutine hranjenja sta ključna koraka pri vzgoji zdravega in srečnega kosmatinca. S pomočjo hrane Royal Canin ste lahko prepričani, da svojemu kosmatemu prijatelju zagotavljate najboljši mogoč začetek v življenju.



