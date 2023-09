Poznavalka morskih bitij razkrila, komu pripada nenavaden predmet #video

Nekatere vrste morskih psov skotijo žive mladiče, spet drugi pa so jajcerodni, kar pomeni, da odlagajo jajca. Eni izmed tovrstnih morskih psov so tudi morski psi rogovci. Matere teh kalifornijskih morskih psov nesejo jajca nenavadne spiralaste oblike, ki izgledajo kot nekakšni stekleni predmeti.

Poznavalka morskih bitij, ljubiteljica morja in izobraževalka o morskem življenju Rebecca, ki na Instagramu ureja profil California shelling, kjer ji sledi 115 tisoč oseb, je v posnetku povedala, da gre za jajce morskega psa, v katerem se vidi zarodek. Ko je jajce dvignila proti svetlobi, se je v njem videlo premikanje malega morskega psa.

Posnetek je nastal na kalifornijski obali, kjer so te morski psi endemični.

Morski psi živijo ob obali Kalifornije

Morski pes rog je majhna vrsta morskega psa, ki je doma v obalnih vodah severozahodne Severne Amerike in je poimenovan po široki, sploščeni glavi in ​​visokem grebenu. Morskega psa, ki je nenevaren človeku, najdemo v toplejših vodah ob obali Kalifornije. Hrani se z morskimi organizmi na morskem dnu, med drugim z manjšimi ribami, ježki in mehkužci, zraste pa do dolžine enega metra.

Morski pes rog se običajno pari med decembrom in januarjem, samice pa svoja jajca odložijo od štiri do pet mesecev kasneje. Ko odlagajo jajca, lahko samice morskih psov v obdobju dveh tednov odložijo do 24 jajčec, ki plavajo v oceanu v spiralni ovojnici. Samice jajčeca odložijo na varno v razpoke v skalah, mladiči pa se iz njih običajno izležejo v enem mesecu.