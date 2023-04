Po vsem svetu dan veterinarjev

Veterinarji po vsem svetu danes obeležujejo svoj dan. Svetovno veterinarsko združenje je namreč zadnjo soboto v aprilu določilo za svetovni dan veterinarjev. Njegov namen je osvetliti in poudariti pomembno funkcijo veterinarjev, tako glede zavedanja pomena veterinarske stroke kot tudi spodbujanja javnega zdravja ter zdravja in dobrobiti živali.

Delo veterinarjev zajema varovanje zdravja živali pred boleznimi, zaščito živali pred mučenjem in trpljenjem ter skrb za dobrobit živali. Tako kot pri ljudeh se lahko bolezensko stanje pojavi tudi pri živalih. Razlogi, da žival zboli, so lahko različni, pomembno je, da jim kot čutečim živim bitjem zagotovimo ustrezno zdravljenje in preprečujemo nepotrebno trpljenje, pravijo na kmetijskem ministrstvu.

Ena od ključnih nalog veterinarjev je neposredni nadzor nad živalmi, ki vstopajo v prehransko verigo. Z vsakodnevnim nadzorom uradni veterinarji zagotavljajo, da živila živalskega izvora ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi, kar v največji meri vpliva na zagotavljanje varne hrane. Veliko pozornosti pa namenjajo tudi hišnim živalim in ozaveščanju skrbnikov oziroma bodočih skrbnikov in javnosti o odgovornem lastništvu.

Na ministrstvu so ob tem opozorili, da smo v zadnjih tednih v Sloveniji priča "degradaciji veterinarske stroke" in želji po zakonski ureditvi, da bi na področje dobrobiti živali vstopili priučeni strokovnjaki. Pojavile so se celo izjave, da pobude za zaščito živali pridejo vedno iz laične javnosti in ne iz (veterinarske) stroke, so zapisali ter dodali, da so bili apetiti po poseganju v veterinarsko področje vedno veliki, vendar po njihovem prepričanju ne glede na vse velja, da so veterinarji vedno bili in bodo pravi zaščitniki živali.