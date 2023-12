Najpogostejši razlog za obisk s psom pri veterinarju #video

V Guinnesovi knjigi rekordov lahko najdete tudi psičko z najdaljšimi uhlji, a povešena ušesa so lahko oteževalna okoliščina pri vnetju ušes, ki so pri psih zelo pogosta. Tako je tudi pri psički Juliji, posvojenki lastnice Nine Mavrin, ki je imela vnetje ušes že takrat, ko so jo pripeljali domov. Stroški za veterinarja so lahko kar visoki, štirinožca pa lahko zavarujete tudi za primer vnetij.

Prav vnetje ušes oziroma kronična ponavljajoča se vnetja ušes so po besedah dr. vet. med. Natalije Hercog Gerbec eden najpogostejših razlogov za obisk veterinarja. Vnetja sicer povzročijo bakterije in glivice, a pogosto so glavni krivci v ozadju alergije na okolje ali prehrano. K ponavljajočim se vnetjem prispeva tudi sama značilnost uhljev, saj dolgi, povešeni uhlji ter dlakava ušesa ustvarijo boljše okolje za razvoj bakterij in glivic.

Mikroorganizmi se bodo lažje razvijali tudi pri pasmah, ki imajo ozke sluhovode, in tistih, ki rade plavajo ter imajo zato pogosto mokra ušesa. Veterinarka zato poudarja, da je treba pri vsakem zdravljenju vnetja odkriti tudi glavni razlog zanj, saj bomo le tako lahko preprečili ponavljanje.