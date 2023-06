Kako poleti poskrbeti za svoje mačke

V poletnih mesecih je zelo pomembno poskrbeti za dobro počutje vaših mačjih ljubljenčkov. Mačke so namreč zelo občutljive na vročino, predvsem zaradi debelejšega kožuha in pomanjkanja naravnih načinov hlajenja, kot jih imajo mnoge druge živali. Ljubitelji mačk vedo, da imajo mačke zelo rade sonce in na vsak način iščejo kotičke, kjer se lahko sončijo. Da bi za vaše mačje ljubljenčke to poletje kar najbolje poskrbeli, smo zbrali nekaj nasvetov, s pomočjo katerih jih boste zavarovali pred vročino.