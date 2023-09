Kaj nam razkrije barva dlake pri mačkah?

Barva mačjega kožuha lahko razkrije več, kot se zdi na prvi pogled. Ne vpliva samo na videz, ampak tudi na karakter in zdravje mačke. Čeprav je pomembno vedeti, da nekaj tako splošnega, kot je barva kožuha, ne more do potankosti določiti vseh mačjih lastnosti, pa nam vseeno lahko pomaga nekoliko bolje razumeti naše kosmatince.

Razkriva nam nekatere lastnosti

Čeprav na vedenje mačke vplivata vzgoja in dednost, ljudje različne barve kožuha povezujejo z različnimi mačjimi karakterji. Ali so to samo stereotipi? Za oranžne mačke velja, da so družabne in prijazne. Bile naj bi tudi bolj učljive kot mačke drugih barv. Izjemno ljubeče in prijazne do svojih lastnikov so tudi črno-bele mačke, sive pa so najbolj mirne in včasih tudi sramežljive. V tem so jim podobne mačke z belim krznom, ki so tudi zelo lene.

Črne mačke so že dolgo povezane s čarovništvom, nekateri tudi trdijo, da prinašajo nesrečo. Zaradi tega jih mnogi vidijo kot skrivnostne in samostojne, a v resnici so do svojih lastnikov pogosto zelo ljubeznive. Po drugi strani so želvovinaste mačke ali na kratko želvice, ki jih prepoznamo po kožuhu, ki spominja na želvin oklep, najbolj trmaste. Podobno velja tudi za mačke kaliko oziroma trikolorke. Od vseh barv so najpogumnejše tigraste mačke. Običajno so igrive in družabne, a so tudi zelo crkljive, na svojega lastnika se močno navežejo.

Foto: Shutterstock

Kaj nam barva pove o morebitnih zdravstvenih težavah

Barva kožuha je v nekaterih primerih povezana tudi z zdravstvenimi težavami. Mačke z belo dlako so nagnjene k prirojeni gluhosti, kar je še pogosteje pri tistih z modrimi očmi. Velikokrat imajo tudi težave z vidom. Po drugi strani črne mačke veljajo za najbolj zdrave, saj je isti gen, ki jim daje temno obarvano dlako, povezan tudi z odpornostjo proti boleznim, kot je virus FIV (mačji aids).

Igra kromosomov in barvitost

Barva in vzorec krzna sta zapisana na kromosomu X, zato nanju vpliva tudi spol. Želvice in mačke kaliko so skoraj vse ženskega spola, saj sta potrebna dva kromosoma X, da ima mačka lahko dve prevladujoči barvi kožuha. Nasprotno je 80 odstotkov oranžnih mačk moškega spola, podobno je tudi pri rjavih mačkih.

Čeprav nam barva dlake lahko pove veliko splošnih lastnosti, pa moramo vedeti, da je vsaka mačka edinstvena. Dejavniki, kot so okolje, vzgoja in genski zapis, igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju karakterja naše mačke in pri njenih zdravstvenih težavah. Pomembno je, da svoji mački namenimo veliko pozornosti, spoznamo njene navade in značaj ter kaj ji je všeč in kaj ne.