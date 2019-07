Zdravje vašega psa izvira iz prehrane

Oglasno sporočilo

Hladno stiskana hrana za pse Naturavetal je suha hrana za pse in jo velikokrat imenujejo tudi peleti za pse. Danes je na trgu veliko različnih znamk briketov za pse, ki so med pasjimi lastniki bolj poznani. V nadaljevanju prispevka si preberite, kakšna je razlika med briketi in peleti in s čim hladno stiskani peleti Naturavetal izstopajo.

RAZLIKA MED BRIKETI IN PELETI

Peleti in briketi so suha hrana za psa, s katero hranimo svojega kosmatinca vsak dan. Glavna razlika med peleti in briketi je način proizvodnje. Briketi so proizvedeni s postopkom, imenovanim ekstrudacija. Pri tem postopku so vse sestavine (žita, meso, sadje, zelenjava) obdelane na visokih temperaturah (več kot 140 stopinj Celzija), postopek pa lahko traja tudi 20 min. Pri tako visokih temperaturah beljakovine denaturirajo, vitamini in minerali pa se uničijo, saj niso temperaturno stabilni. Briketi med postopkom izdelave izgubijo skoraj vse svoje hranilne vrednosti, zato se določene dodajo v obliki umetnih vitaminov in mineralov.

Postopek hladnega stiskanja je drugačen. Pri Naturavetalu se uporabljajo temperature do 40 stopinj Celzija, zato hranila (meso, žita, sadje, zelenjava) niso izpostavljena visokim temperaturam. Postopek hladnega stiskanja traja le štiri minute. Na tak način se beljakovine iz mesa ohranijo v nespremenjeni obliki, tudi maščobe niso prežgane, sadje in zelenjava pa ne izgubita svojih dragocenih vitaminov in mineralov. Hladno stiskana hrana je biološko primerna in biološko dostopna za psa.

Hladno stiskanje omogoča tudi, da hrana v želodcu ne nabrekne, ampak hitro razpade, se prebavi in absorbira v kri. Briketi v želodcu nabreknejo in se zaradi tega dlje časa prebavljajo. Psi imajo zelo kratek prebavni trakt, zato se mora hrana čim prej prebaviti. Ker peleti ne obležijo v želodcu psa, se želodec ne more čezmerno raztegniti, kar pomeni, da je tudi tveganje za zasuk želodca veliko manjše.

Razlika med peleti in briketi (briketi nabreknejo v želodcu in se počasi prebavijo, medtem ko peleti razpadejo na manjše delce in se hitreje prebavijo).

Hladno stiskani peleti se lahko tudi brez slabe vesti kombinirajo s surovo/svežo hrano (načinom prehranjevanja BARF ) ali s kuhano hrano, saj se prebavijo podobno hitro.

HLADNO STISKANI PELETI NATURAVETAL

Naturavetal peleti za pse so monoproteinski, torej sestavljeni le iz enega vira živalskih beljakovin. Izbirate lahko med različnimi okusi: piščanec, govedina, jagnjetina, losos in kunec. Uporabljeno je kakovostno meso iz proste reje, ki je lokalnega izvora, torej iz severne Nemčije. Jagnjetina je s pašnikov Nove Zelandije. Naturavetal za izdelavo peletov uporablja kakovostno meso, primerno za prehrano ljudi (human grade) brez stranskih živalskih in rastlinskih proizvodov. Vsi ogljikovi hidrati, prisotni v hrani, so pridobljeni iz zdravih žitaric, pražit ali rastlin. Naturavetal uporablja neoluščen polnozrnat riž, oves, proso in ajdo, odvisno od okusa, ki ga izberete. Vsa žita so nežno kuhana po patentiranem postopku na pari, tako da so odstranjeni vsi neprebavljivi deli. Hrana za pse Naturavetal je brez pšenice, brez glutena, brez soje, prav tako pa brez mleka in mlečnih proizvodov. Prav tako je brez konzervansov, barvil, polnil, umetnih dodatkov, ojačevalcev okusa in preostalih sintetičnih dodatkov. Rok uporabe naravne hrane Naturavetal je zaradi tega pol leta od proizvodnje. Naturavetal strogo zavrača tudi vse GSO (gensko spremenjene organizme).

NARAVNI VITAMINI IN MINERALI

Še ena posebnost in velika prednost peletov Naturavetal so naravni vitamini in minerali, pridobljeni iz zelenjave, sadja, začimb in zelišč, ki so dodani v pelete. Zaradi hladnega stiskanja se hranilna vrednost ohrani, zato dodajanje umetnih vitaminov in mineralov ni potrebno. Naravni vitamini in minerali se boljše absorbirajo in imajo večjo biološko razpoložljivost kot umetni.

Peleti Naturavetal so narejeni tako, da so vse sestavine obdelane posamično in nato hladno stiskane v pelet. Več kot 60% svežega mesa je posušenega, žita so rahlo kuhana na pari, sadje, zelenjava, začimbe in zelišča pa posušena na svežem zraku. Suhe sestavine so nato združene in hladno stiskane v pelet.

KLASIČEN PIŠČANEC IN EKSTRAVAGANTEN KUNEC

Naturavetal ponuja pet različnih okusov suhe hrane za pse. Na voljo je hrana z okusom piščanca, ki vsebuje le piščančje meso, in ne stranskih živalskih proizvodov piščanca. K piščančjemu meso so dodani neoluščen polnozrnati riž, oves in koruza. Dodani so tudi lososovo olje, morske alge in cela paleta različnega sadja in zelenjave (banane, rožiči, korenje) ter zelišč in začimb (koprive, artičoke, regrat). Če ima vaš pes alergijo na piščančje meso, lahko izberete okus jagnjetine, govedine, lososa ali kunca.

Okus kunca in okus lososa sta še posebej primerna za občutljive pse ali za pse, ki trpijo za alergijami. Meso lososa in meso kunca veljata za zelo nealergeni. H kuncu je dodana ajda, k lososu pa proso, tako da sta oba okusa brez žitaric.

Vsi okusi hrane Naturavetal (piščanec, jagnjetina, losos, govedina, kunec)

HLADNO STISKANA HRANA ZA PASJE MLADIČE

Za mladiče Naturavetal ponuja dva okusa, in sicer okus lososa za mladiče in mlade pse ter okus piščanca za mladiče in mlade pse. Hrana za mladiče je po okusu enaka hrani za odrasle pse, vsebuje le večji delež mesa (65 odstotkov svežega mesa pred sušenjem) ter večji delež vitaminov in mineralov, saj jih mladički potrebujejo še več za pravilen razvoj in enakomerno rast. Hladno stiskana hrana Naturavetal omogoča počasno in enakomerno rast mladiča, tako da je v poznejši fazi manjše tveganje za razvoj bolezni sklepov.

Za mladiče Naturavetal ponuja tudi odlično mokro hrano v konzervi, vaš kosmatinec lahko izbira med okusom koze, jagnjetine in govedine. Tudi mokra hrana je popolna hrana za mladiče, vsebuje mišično meso ter notranje organe, ki so zelo bogati z vitamini in minerali, sadje, zelenjavo, začimbe in zelišča.

RAZLIČNE KOMBINACIJE

Hladno stiskano hrano za pse Naturavetal lahko kombinirate s surovo hrano za pse, kuhano ali mokro hrano za pse. Naturavetal ponuja tudi dve vrsti mokre hrane za pse, popolni obroki so v pločevinkah, dopolnilna hrana pa je v obliki pasjih klobas. Med popolnimi obroki lahko izbirate med okusom piščanca, purana, jagnjetine, divjačine in bivola. Vsi okusi se bodo zelo lepo podali k hladno stiskani hrani in tako popestrili obroke. Na treningih ali v pasjih šolah lahko za nagrajevanje uporabite tudi okusne pasje salame z okusom jagnjetine, konja ali divjačine, za katere bo kosmatinec zagotovo izvedel vse trike.

S prehrano Naturavetal je pes zadovoljen in zdrav.

ZDRAVJE VAŠEGA PSA IZVIRA IZ PREHRANE

S hladno stiskanimi peleti boste psu zagotovili odlično prebavo in zdrav iztrebek. Peleti ne obležijo v želodcu in se hitro prebavijo. Izkoristek peletov Naturavetal je zelo visok, zato se bo večina hranilnih snovi absorbirala in posledično bo tudi iztrebka manj. Z naravnimi peleti boste poskrbeli tudi za vzpostavitev uravnotežene črevesne bakterijske flore, kar vpliva na stabilen imunski sistem psa. Če posplošimo: zdravo črevesje pomeni stabilen imunski sistem, stabilen imunski sistem pa zagotavlja zdravega, energičnega in veselega psa.

