Vrtna opravila, ki se jih morate lotiti v marcu

Zadnja leta vrtičkanje postaja pravi trend, samooskrba je vnovič zelo priljubljena, plemenitimo pa jo z zavedanjem in upoštevanjem naravnih procesov. Letos pa se zdi, da nas situacija zunaj še dodatno opominja na pomen samooskrbe.

Za uspešno ekološko samooskrbo štiričlanske družine potrebujemo vrt, velikosti od 50 do 60 kvadratnih metrov, upoštevati je treba kolobar, ki je osnova stabilne ekološke pridelave in zdravih pridelkov, pri gnojenju se držimo načela "nahraniti zemljo in ne rastlino", mehansko uničujemo plevel pred setvijo, po setvi, pred kaljenjem in po kaljenju. Rastline varujemo pred boleznimi in škodljivci z upoštevanjem kolobarja, časovnim načrtovanjem setve, postavitvijo hotelov za žuželke in sejanjem rastlin, ki bolj privlačijo ali odganjajo škodljivce (upoštevanje dobrih sosedov), rednim odstranjevanjem okuženih rastlin in pravilnim namakanjem. Za dobro varstvo rastlin in kakovosten pridelek je pomembna tudi izbira kakovostnih semen in sadik.

Vrtna opravila v marcu

V posodice in lonce sejemo:

S setvijo vzgojimo sadike brstičnega ohrovta (zgodnje sorte, ki dozorijo septembra), čebule iz semen (hranite jih pri temperaturi 10–12 °C), poletnega zgodnjega zelja, sadike zelene in koromača. Še je čas, da v plitve lončke posejemo paradižnik, jajčevce, melone in kumare za rastlinjak. Primerno je, da v lončke zasejemo tudi rukolo, liste bomo pred presajanjem na prosto porezali vsaj dvakrat (na višini 1,5 centimetra), s tem pa bomo pri presajanju na prosto brez skrbi, da bi nam jo naluknjali bolhači.

Kako si pripraviti posevke na okenski polici:



Uporabljajte čim več naravnega in reciklažnega materiala. Mi se največkrat odločimo za ponovno uporabo jajčnih lupinic, zaščitnih modelov od jajc ali v časopisni papir ovitih rolic papirja, možnosti pa je še nešteto. Tudi pri označevanju posevkov si pustite prosto pot, uporabite domišljijo in nekaj otroške izvirnosti ali pa letos le povzemite našo idejo.



Uporabljajte čim več naravnega in reciklažnega materiala. Mi se največkrat odločimo za ponovno uporabo jajčnih lupinic, zaščitnih modelov od jajc ali v časopisni papir ovitih rolic papirja, možnosti pa je še nešteto. Tudi pri označevanju posevkov si pustite prosto pot, uporabite domišljijo in nekaj otroške izvirnosti ali pa letos le povzemite našo idejo.

V toplo gredo sejemo in pripravimo:

Od sredine marca sejemo glavnato solato, blitvo, por, brokoli in cvetačo.

V rastlinjak postavimo zabojčke semenskega krompirja. Pri kaljenju krompirja bodimo pozorni, da ga postavimo na zelo svetlo mesto (svetloba je pomembnejša od toplote) in da so nakaljeni deli močni in zeleno obarvani (ne rumeni in tanki). Z nakalitvijo krompirja dosežemo tudi do dva tedna zgodnejši vznik in tako tudi pridelek. Krompir sadimo v dovolj ogreta tla, torej ko doseže temperatura tal vsaj 8 °C. Za zgoden pridelek je treba posejan krompir pokriti s kopreno.

Na prosto sejemo:

Vse je odvisno od vremena. V toplejših delih Slovenije je marca, drugje pa konec meseca ali v začetku aprila primeren čas za setev graha, boba, črnega korena, špinače, spomladanskega česna in čebulčka. Vse te rastline lahko prenašajo temperaturo zemlje pod 10 °C. Prav tako lahko zelo kmalu sejemo redkvice, krešo in solatnice (berivka in listnata solata).

Urška Bregar, magistrica poslovnih ved in diplomirana inženirka gozdarstva.

