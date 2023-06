Uporaba naravnih vodnih virov

Oglasno sporočilo

Čista pitna voda je pomemben in dragocen vir, s katerim je treba ravnati previdno. Zmanjšajte porabo pitne vode in pomagajte skrbeti za okolje ter hkrati prihranite. Lastniki vrtov to dosežejo pri uporabi naravnih vodnih virov in zbiranjem deževnice. Deževnica je idealna za zalivanje vrtov in optimalno oskrbo rastlin. Potrebujete le črpalko z zadostnim tlakom, idealna za zbiralnike deževnice pa je potopna tlačna črpalka.

Foto: Gardena

Dobro za okolje in vašo denarnico

V kombinaciji z vodnjakom ali zbiralnikom deževnice so vrtne črpalke izjemno vsestranske. Vodo prenesejo iz globine, idealne pa so tudi za povečanje pritiska ter pretoka vode. Izkoristite lastne vodne vire za zalivanje vrta. Obsežna ponudba vstopnih modelov in visokozmogljivih vrtnih črpalk vključuje pravi model za vsako opravilo.

Najtišji modeli so klasične črpalke jet. GARDENA Vrtni črpalki 4300 Silent in 6300 SilentComfort sta večstopenjski črpalki z inovativnim vodnim hlajenjem, zaradi česar sta še posebno tihi. Gumirane noge zagotavljajo nizke vibracije ter stabilnost na podlagi, kar dodatno pripomore k tihemu delovanju. Vrhunske modele SilentComfort lahko upravljate s tipkami na osvetljenem LCD-zaslonu. Aktivirate lahko funkcijo časovnika in preberete opozorila, če je na primer zaznan tek na suho. Najpomembnejše funkcije črpalke lahko priročno nastavite tudi z aplikacijo Gardena Bluetooth in pametnim telefonom. Uporabite lahko številne dodatne funkcije, kot je preprosta in vodena nastavitev ali čarovnik za načrtovanje samodejnega zalivanja vrta. Izredno tiha in zmogljiva GARDENA Vrtna črpalka 6500 SilentComfort je močno orodje za visoke zahteve, saj z močjo 1.300 W in tlakom 6,0 bara načrpa do 6.500 litrov vode na uro.

Vrtna črpalka 6500 SilentComfort omogoča učinkovito uporabo deževnice in je odporna proti vremenskim vplivom, zato je idealna za delo na prostem vso vrtno sezono. Foto: Gardena

Črpanje modrega zlata

Če želite črpati naravne vire, kot je podtalnica ali izvirska voda, iz velikih globin, je potopna tlačna črpalka pravo orodje za vas. Imajo tako "vitko postavo", da se prilegajo tudi majhnim odprtinam in poskrbijo za prenos vode globoko izpod površja. GARDENA Potopna tlačna črpalka 6000/5 inox automatic je idealna za zbiralnike deževnice in cisterne. Elektronsko stikalo in senzor za prepoznavanje pretoka samodejno vklapljata in izklapljata črpalko za črpanje vode, ki lahko z vodo oskrbuje vaš vrt, stranišče ali pralni stroj. Idealna je za posebej ozke vrtine s premerom 100 mm, saj je premer črpalke le 980 mm. Kot najmočnejša črpalka Gardena za globoke vodnjake z močjo 950 W in pet barov zlahka načrpa 6.000 litrov vode na uro. Prefinjeno ohišje iz nerjavnega jekla je prava paša za oči!

Potopna tlačna črpalka 6000/5 inox automatic je idealna za zbiralnike deževnice in vrtine z ozkimi odprtinami. Foto: Gardena

GARDENA Potopne tlačne črpalke 5900/4 inox, 5900/4 inox automatic in 6100/5 inox automatic imajo moč od 900 do 1.100 W in tlak od 3,5 do 4,7 bara ter so idealna izbira za manj zahtevne uporabnike. Vsi trije modeli so idealni za vodnjake ali cisterne s premerom najmanj 150 mm.

Integrirani predfilter zagotavlja, da potopna tlačna črpalka vedno črpa čisto vodo. Obloge, ki se čez čas naberejo na dnu zbiralnika, lahko zamašijo črpalkin filter. To preprečite s plavajočim sesalnim kompletom, ki ga priključite neposredno pod gladino vode. To pomeni, da je treba zbiralnik in filter manj pogosto čistiti.

Potopna tlačna črpalka 5900/4 inox omogoča enostavno črpanje vode iz vodnjakov in zbiralnikov ter uporabo do treh zalivalnikov hkrati. Foto: Gardena

