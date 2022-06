Tri nevarnosti, ki poleti prežijo na vašega hišnega ljubljenčka

Oglasno sporočilo

Poletje, za marsikoga najljubše obdobje v letu, je spet tu. Morje, vonj po borovcih, kratke hlače, hladna pijača, zagorela polt … je tudi vas malo odneslo? Vse te stvari večini na ustnice privabijo nasmeh in obudijo številne nepozabne spomine. Pa vendar poletje, visoke temperature in vsi izzivi ter pasti, ki prihajajo s tem, niso tako prijetni za vse – predvsem ne za naše hišne ljubljenčke.

Foto: Shutterstock

Če mi uživamo v vročem soncu in visokih temperaturah, to še ne pomeni, da enako velja za naše pse, mačke in druge domače živali. Tiste živali, ki se gibljejo in živijo na prostem, so v poletnem času najbolj ogrožene. Največja težava je ta, da se živali ne ohlajajo tako, kot se ljudje, saj se ne potijo. Prav zaradi tega je pomembno, da veste, kako jim pri tem pomagati in jim olajšati pasje dni, ki so pred nami.

#1 Opekline

Morda se vam zdi smešno, ampak tudi vaš pes ali mačka lahko dobita opekline. Če je hišni ljubljenček brez dlake oziroma je ima čisto malo, ga nujno zaščitite s sončno kremo. Opeklinam so izpostavljene tudi pasje blazinice in šape. Težava je predvsem v tem, da se pohodna površina, kot je recimo pločnik, hitro in močno segreje in ima lahko tudi do 15 stopinj Celzija višjo temperaturo od zraka. Če je temperatura zraka 30 stopinj Celzija, lahko ima pločnik kar 57 stopinj Celzija. Pes dobi opeklino po samo 60 sekundah, ki jih preživi na tako vroči površini. Prvi znaki, ki nakazujejo, da se je to zgodilo, so šepanje, lizanje oziroma žvečenje tačk, temnejše blazinice, manjkajoči del blazinice, mehurji ali pordelost. V tem primeru je potrebno takojšnje hlajenje z vodo ali obkladki. Preventivno pa se lahko takšnim nevšečnostim izognete s copati za pse.

#2 Vročinski udar

Foto: Shutterstock

Živali se ne potijo tako kot mi, zato se v vročini njihov srčni utrip dvigne, kapilare pa se razširijo. To se zgodi že, ko njihova telesna temperatura doseže 40,5 stopinje Celzija. Konkreten primer: ko temperatura psa doseže 43,8 stopinje Celzija, odpovesta kroženje krvi in delovanje ledvic, možgani ne dobijo dovolj kisika in lahko se pojavijo notranje krvavitve. Zato hišnega ljubljenčka poleti nikoli ne puščajte v avtu, pa četudi za samo nekaj minut, ker morate na hitro nekam skočiti. Poleti bo vašim hišnim ljubljenčkom temperaturo pomagala uravnavati hladilna blazina, ki ima v notranjosti gel. Mogoče jo je uporabiti tako doma kot tudi na poti. Zagotovo pa bodo vse živali vesele tudi raznih hladilnih igrač.

#3 Dehidracija

Foto: Pixabay

Voda je vir življenja in to ne velja samo za ljudi, temveč tudi za živali. Pomanjkanje tekočine lahko povzroči veliko nevšečnosti, dehidracija pa lahko nastane tudi zaradi prekomernega slinjenja. Prepoznati jo je mogoče po oteženem dihanju, udrtih očeh, izgubi telesne teže, temnem in močno skoncentriranem urinu, slabotnosti … Živali znajo načeloma same regulirati primeren vnos vode v svoj organizem, treba je le poskrbeti, da jim je ves čas na voljo sveža. Doma je to najbolj enostavno s samodejnim pitnikom za pse in mačke oziroma vodno fontano, ki bo vašega ljubljenčka spodbujala k pitju, obenem pa poskrbela za filtriranje vode. Prav tako je izredno pomembno, da imate vodo s sabo tudi, ko greste od doma. Steklenica za vodo vam bo omogočila, da ljubljenčku hitro in enostavno omogočite pitje sveže, hladne in čiste vode kadarkoli in kjerkoli. Ničesar namreč ne smete prepustiti naključju.

Največja nevarnost poletja za hišne ljubljenčke je vročina, ki se kaže na tisoč in en način, pusti pa lahko prav toliko posledic. Zato resnično pazite nanje in jim v prihodnjih mesecih zagotovite dovolj sveže vode, sence in počitka. Vse pripomočke za to pa najdete v spletni trgovini PetHomeShop.





