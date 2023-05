Točno to, kar potrebujete to pomlad in poletje

Vrt, terasa ali balkon so duša in srce doma, sploh v toplejših delih leta. To je tudi čas, ko nam koristni nasveti in ideje za preobrazbo balkona, terase ali vrta v udoben in privlačen prostor še kako koristijo. Prav s tem namenom je podjetje IKEA Slovenija na dogodku v ljubljanskem botaničnem vrtu predstavilo dostopne rešitve in ideje za zunanje prostore. Naj živijo hrana, prijatelji, družina in zabava!

Tudi letos bodo vprašanja urejanja kotička za posedanje na vrtu, balkonu ali terasi, druženje, kulinarične presežke zelo priljubljene teme. Foto: Podjetje IKEA

Da vas druženja s prijatelji, sorodniki v s soncem obsijanih popoldnevih ali dolgih poletnih nočeh ne bodo ujeli nepripravljene, vam predstavljamo nekaj namigov, koristnih nasvetov za izbiro zunanjega pohištva ter nekaj čudovitih predlogov in trendov.

Prostor, kjer se razbremenimo in sprostimo

Spomladi in poleti na balkonu, vrtičku, terasi ob božanju sončnih žarkov preživimo ogromno časa, ne nazadnje si tam poiščemo tudi zatočišče pred vročino. To je tudi prostor, kjer kraljuje žar in kjer ustvarjamo kulinarične presežke v toplejšem delu leta, pa tudi prostor za igro naših najmlajših na svežem zraku. Dovolj razlogov za to, da je investicija v vam ljubo vrtno pohištvo še kako smiselna, kajne? Upravičena pa je tudi želja, da je vrtno pohištvo na vrtu, balkonu ali terasi videti kar najbolje in po vašem okusu.

Da Slovencem veliko pomenijo prijetni zunanji prostori, je hitro ugotovilo tudi podjetje IKEA, ki je v Sloveniji svojo prvo trgovino odprlo pred dvema letoma. Podjetje IKEA vsako leto opravi raziskavo Life at home. Po ugotovitvah več kot polovica vprašanih meni, da je najpomembnejši vidik popolnega doma ta, da se lahko razbremenijo in sprostijo.

V pomladnih in poletnih mesecih se v prijetnih zunanjih prostorih številni radi družijo na piknikih in družinskih praznovanjih, za tiste, ki živijo v mestih, pa zeleni balkoni in terase predstavljajo umik in priložnost za nekaj trenutkov sprostitve. Foto: Podjetje IKEA

Štirje kotički za različne primere uporabe Kako torej balkon, teraso ali vrt spremeniti v udoben in privlačen prostor? Gostje v ljubljanskem botaničnem vrtu, med katerimi so bili predstavniki medijev in znani obrazi, kot so Ajda Sitar, Jure in Tjaša Marolt ter Vanesa Rola, so lahko navdih za urejanje zunanjih prostorov iskali v štirih kotičkih, kjer so bili nazorno prikazani primeri preobrazbe balkona v intimen in romantičen prostor (kolekciji SEGERÖN in ÖMSESIDIG), ali kako pripraviti zunanji prostor za družinsko zabavo (serija NÄMMARÖ). Udeleženci dogodka so med drugim spoznali tudi rešitve podjetja IKEA za kuhanje na prostem (izdelki GRILLSKÄR), predstavljeni pa so jim bili tudi izdelki, ki spodbujajo aktivnost otrok na prostem.

Za velike sanje in majhno število kvadratnih metrov

Želje o velikih in urejenih zunanjih prostorih so pogosto velike, število kvadratnih metrov pa majhno. S premišljenimi rešitvami za shranjevanje in pametnim pohištvom lahko velike zamisli oživijo, ne glede na proračun in prostorsko stisko. Z zložljivimi mizicami in stoli iz serije NÄMMARÖ lahko prihranimo nekaj prostora, saj jih lahko preprosto pospravimo, ko jih ne potrebujemo.

"Družino NÄMMARÖ so letos dopolnili kosi modularnega pohištva, ki se lahko prilagajajo in sestavljajo glede na to, kakšen balkon ali teraso imaš. S povezovanjem posameznih sedežnih enot na primer zlahka ustvarimo zofo, ki po velikosti in obliki povsem ustreza vašemu odprtemu prostoru. Oblikovalci podjetja IKEA so pri snovanju te kolekcije upoštevali, da bo les v medeni barvi z uporabo postal še prijetnejši in z lahkoto se bo povezal z zelenimi rastlinami, s katerimi tako radi dopolnjujemo svoje balkone in terase," je dejala Lejla Puškar, ki je v podjetju IKEA zaposlena na oddelku za notranjo opremo in komunikacijo.

Foto: Podjetje IKEA

Za neprecenljive trenutke na prostem, ne glede na vreme

Pri izbiri zunanjega pohištva so še kako pomembni kriteriji, da je garnitura prilagodljiva različnim vremenskim situacijam in enostavna za vzdrževanje. Kolekcija SEGERÖN omogoča, da vse od prvih toplih pomladnih mesecev pa do pozne jeseni trenutke izkoriščamo za preživljanje prostega časa zunaj. Gre za serijo prilagodljivega zunanjega pohištva, ki je primerno za vsako vreme, podnebje in aktivnosti ter je enostavno za vzdrževanje.

"Serijo SEGERÖN sestavljajo dostopni, a trpežni kosi pohištva z minimalističnim in brezčasnim videzom. Mize in stoli iz serije SEGERÖN so izdelani iz materialov, ki jih je preprosto vzdrževati. Preizkušeni in odobreni so tudi za uporabo v javnih prostorih, kot so restavracije, zato se lahko zanesemo, da so dovolj trpežni in vzdržijo obsežno vsakodnevno uporabo," je pojasnila Manca Zorec, z oddelka za notranjo opremo in komunikacijo.

Trpežni kosi pohištva so osnova, a še bolj je pomembno, kaj je na zabavi v naših srcih in navsezadnje tudi, kaj je na mizi (ali ob njej). Vse, kar je potrebno, za lahkotno domačo zabavo v zaprtih prostorih ali na prostem, prinaša kolekcija ÖMSESIDIG. Slednja združuje delo devetih ustvarjalcev iz Latinske Amerike in slavi dobre plati življenja – hrano, prijatelje, družino in zabavo. Poleg atraktivnih kozarcev kolekcija vsebuje tudi prevleko za blazino, hladilno torbo, krožnike, skledo, odejo za piknik, prt, torbo in druge izdelke.

Foto: Podjetje IKEA

Za vrhunsko kuhanje v pravem slogu

Dejstvo je, da ni pravega druženja s prijatelji in družino brez ustrezne kulinarične podlage. Vse lepo in prav, a poskusimo letos še bolj razbremeniti "glavnega" kuharja ter mu še olajšati delo. Za to bodo poskrbeli izdelki GRILLSKÄR, s katerimi bo kuhanje na prostem odslej še bolj preprosto. Kolekcija omogoča, da na vrtu ali terasi enostavno postavimo zunanjo kuhinjo. Žaru na oglje lahko dodamo tudi kuhinjski otok, pomožno mizo in celo pomivalni pult. Tako priročno kot v notranji kuhinji.

Goste vrtne zabave je s švedskimi kulinaričnimi poslasticami razvajal Bernard Markovič, operativni vodja kuhinjskih procesov v podjetju IKEA Slovenija, ki je prepričan, da lahko tudi švedske mesne in zelenjavne kroglice ali priljubljeni hot dogi najdejo mesto na slovenskih piknikih: "V trgovini IKEA so na voljo izdelki iz certificiranih odgovornih virov, ki bodo dali pravi okus vsakemu druženju na prostem. Predlagam, da tradicionalne mesne ali zelenjavne kroglice dopolnite z brusnično marmelado, hot doge pa popestrite z okisanim rdečim zeljem in ocvrto čebulo. Tako kot na našem dogodku lahko vse pripravite na zunanjem žaru."

Foto: Podjetje IKEA

Za igrivo igro najmlajših

Ne glede na to, ali boste uživali na domači terasi ali v naravi, razmislite, kako boste zamotili najmlajše. Vključite jih v postopke priprave jedi. Vam bodo pomagali ali bodo z otroškimi elementi igre poustvarili svojo različico piknika? V vsakem primeru razmislite tudi o dodatnih načinih, kako zamotiti najmlajše. V navdih so vam lahko tudi izdelki, ki spodbujajo aktivnost otrok na prostem, predstavljeni pa so bili tudi na vrtni zabavi podjetja IKEA v ljubljanskem botaničnem vrtu.

Foto: Podjetje IKEA

Ko zaživijo velike ideje, ne glede na proračun in prostorske omejitve S premišljenimi rešitvami za shranjevanje in pametnim pohištvom lahko velike ideje zaživijo, ne glede na proračun in prostorske omejitve. Izdelki, ki so bili udeležencem dogodka predstavljeni v botaničnem vrtu, so na voljo v trgovini IKEA. Cenovno ugodne in trajnostne rešitve za zunanje prostore podjetja IKEA naj bodo navdih za trenutke, ki jih bomo ob sončnih žarkih in modrem nebu letos preživeli zunaj.

Foto: Podjetje IKEA