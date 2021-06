To bo poenostavilo marsikatero popravilo okoli hiše in vrta

Toplejši del leta je idealen za dela okoli hiše in ureditev vrta. Imate tudi vi na seznamu kup projektov, ki še čakajo, da se jih lotite? Dozidava terase, nove stopnice, postavitev vrtne ute ali gugalnice za otroke? Odslej je to preprosto, saj skoraj v vsaki bolje založeni trgovini z gradbenim materialom dobite že pripravljene suhe betonske mešanice , ki vam delo olajšajo in pohitrijo.

Z Baumit HobbyBetonom je zidanje enostavno za vsakogar in je brez zapletenih postopkov. Foto: Getty Images

Beton je eden od najpogosteje uporabljenih gradbenih materialov. Ponuja neskončne možnosti uporabe, kot so zahtevna gradbena dela, urejanje vrta ali izdelava dekorativnih izdelkov in umetnin. Je izjemno trpežen material in pomeni cenovno dostopno in vedno moderno izbiro pri gradnji in oblikovanju.

V primerjavi z betonom, dobavljenim na gradbišče v obliki sveže mešanice, imajo suhe betonske mešanice več prednosti: na voljo so v manjših količinah za manjša dela in jih lahko uporabljamo na težko dostopnih mestih, med gradnjo nismo odvisni od dobavitelja in napredovanje del je v celoti odvisno od nas samih. Preostanek materiala pa lahko shranimo in uporabimo pri naslednjem projektu.

Pripravljeni beton za hobi mojstre in profesionalce Idealen proizvod za vsa notranja in zunanja betonska dela. Obvezna oprema za vsako hišo, kjer ne zmanjka dela in zanimivih idej. Baumit, prepoznan in kakovosten proizvajalec gradbenega materiala, ima v naboru proizvodov serijo izdelkov, ki je namenjena končnemu uporabniku. V tej seriji izdelkov je najbolj privlačen HobbyBeton – že pripravljena mešanica, ki je priročna in preprosta za uporabo. Mešanica suhega betona je primerna za vsa notranja in zunanja betonska dela. Idealen proizvod za vsako gospodinjstvo, za manjša popravila in za uresničitev zanimivih idej v hiši in ob njej. Če je bila pred časom misel na beton povezana z umazanimi in zapletenimi postopki, je danes delo z Baumit HobbyBetonom preprosto in primerno za vsakogar.

Nad Baumit HobbyBetonom se je navdušil tudi Filip Flisar. Poglejte, kako se znajde z njim:

Začetki betona segajo v leto 7000 pred našim štetjem

Odkrili so ga na jugu Izraela, vgrajenega kot tlak v hišah. Bil je zmes žganega apnenca, vode in kamenja. Pozneje so Rimljani izboljšali proizvodnjo betona in ga uporabili v številnih, še danes stoječih stavbah. Ta je temeljil na hidravličnem cementu z veliko bistvenimi lastnostmi, podobnimi modernemu portlandskemu cementu. Znova so ga odkrili in ga začeli razvijati šele v 18. stoletju. To je bil prvi korak do armiranega betona, ki je gradbenikom odprl povsem nova obzorja.

Kateri beton je najprimernejši za vaš projekt?

Ko se lotimo gradnje lastnega projekta, smo postavljeni pred vprašanje, kateri beton se bo najbolje obnesel oziroma s katerim bomo delo najhitreje opravili.

Na lastnosti betona vpliva tudi strjevanje in pogoji v katerih se strjuje. Izpolnjena morata biti dva pomembna pogoja: ustrezna vlaga in temperatura. Dober kočni rezultat bo dosežen, če je relativna vlažnost zraka visoka in temperatura ni prenizka.

Za preproste konstrukcije in kadar zadostuje manjša trdnost, lahko posežemo po klasičnem betonu, tako da v pravih razmerjih ročno ali z mešalcem zmešamo gramoz, cement in vodo.

Za velike konstrukcije, kjer so zahteve po kakovosti in prihranku časa večje, uporabimo sveži beton iz betonarne. Ta ima zajamčeno trdnost in je certificiran v skladu s standardi. Pomanjkljivost tega je, da moramo hkrati naročiti veliko količino, zato ni primeren za manjše gradnje.

Beton v vrečah vsebuje suho mešanico peska, cementa in drugih dodatkov za boljšo obdelovalnost. Pred uporabo je dovolj, da ga zmešate z vodo, v mešalcu ali z električnim mešalnikom. Tudi pri tem sta prednosti konstantna kakovost in zajamčena trdnost betona. Beton v vrečah je dražji od klasičnega betona iz mešalca, a je odlična in kakovostna izbira za vse domače mojstre. Uporaba Baumit HobbyBetona ponuja neslutene možnosti pri urejanju vrta in okolice hiše. Utrdite vrtne potke, popravite betonsko ograjo, pripravite osnovo, na katero namestite pasjo hišico, utrdite rob ribnika ...

Primeri uporabe Baumit HobbyBetona pri gradnji

Betonske bloke uporabljamo za gradnjo opornih in podpornih zidov. Betonske bloke položimo na suho, v vsako vrsto bloka in navpično v bloku položimo armirne palice. Postavljene betonske bloke zalijemo z betonom (HobbyBeton). Opažni bloki poenostavijo gradnjo: olajšajo delo, prihranijo čas in denar, ker opaženje ni potrebno.

Betonske stopnice so trdne in trpežne. Po želji jih lahko zaključimo z različnimi oblogami: lesom, kamnom ali keramičnimi ploščicami. Najprej je treba narediti opaž. Bodite natančni, saj je že majhna napaka dovolj, da so stopnice krive. Ko je opaž pripravljen, ga zapolnimo z betonsko mešanico.

Točkovni temelji so idealni takrat, kadar moramo ustvariti trdno osnovo za postavitev ograje, gugalnice, vrtne ute ... Za vse nadgradnje, ki jih je treba dobro pričvrstiti. So idealna rešitev za objekte ali dele objektov, pri katerih ne pričakujemo neenakomernega posedanja.

Nasveti za betoniranje Betona ne smemo stresati z višine več kot meter.

Beton, vgrajen v opaž, se mora zgostiti z vibriranjem ali tlačenjem, da zmanjšamo delež zračnih por.

Betonska mešanica naj bo dovolj kompaktna (ne pregosta in ne preredka).

Prve dni po betoniranju je treba beton zaščititi, da se prehitro ne izsuši: prekrijemo ga z zaščitno folijo ali ga škropimo z vodo.

Okrasite svoj dom z domiselnimi izdelki, ki imajo vaš pečat

Beton je brezčasen material, ki nas pogosto umetniško navdihne. Prav za take male ustvarjalne projekte, kot je na primer izdelava okrasnih cvetličnih loncev, kamnitih želvic, vrtnih palčkov, je že pripravljena suha betonska mešanica priročna, preprosta in kakovostna rešitev. Sploh kadar ostane material v vreči. Če niste pri volji za takojšnje ustvarjanje, ga shranite in zagotovo bo prišel pozneje prav za kakšne dekorativne stvaritve.

Ste tudi vi umetniško navdihnjeni? Nekaj kreativnosti in dobrih idej, pa lahko okolico hiše polepšate z doma narejenimi izdelki iz betona, ki imajo naš pečat. Spodaj prikazujemo nekaj idej.

Izdelajte preproste betonske cvetličnike z vlivanjem v okvir, ki ste ga pred tem oblikovali iz odpadnega lesa. Stene cvetličnika naj bodo debele vsaj tri centimetre, da preprečite, da bi počile. Lahko jih utrdite z vlivanjem okrog mrežice, enako kot pri betonski temeljni plošči.

Cvetlične lončke lahko izdelamo tudi v drugih abstraktnih oblikah, a bomo za to potrebovali nekaj več časa, da naredimo kalup za vlivanje betona. Uporabite lahko že obstoječi izdelek, ki potrebuje le malo dodelave in domišljije: plastenke, embalažo iz stiropora, plastične lončke za rože, lesena ogrodja, silikonske modele.

Tudi svečnike v obliki zvezdic je mogoče preprosto narediti na enak način kakor cvetlične lončke, le da lahko kalupe izdelamo tudi iz odpadnega kartona, ki smo ga pred tem premazali z mizarskim lakom, da ne bo prepusten za vodo.

Za še več idej pokukajte na spletno stran Baumita, kjer so pripravili navodila za izdelavo magnetnih betončkov, romantičnega ambientalnega svečnika in okrasne betonske mizice.