Ste dobro pripravljeni na nakup čistilne naprave?

Odločili ste se, da boste gradili. Ne glede na to, ali boste investirali v eno- ali večstanovanjsko stavbo, prej ali slej se bo večina med vami srečala tudi z vprašanji, ki so povezana s čistilno napravo.

Glede na to, da so tovrstne odločitve zelo pomembne, saj gre za dolgoročno naložbo, je smiselno, da vprašanjem glede čistilne naprave namenite več časa in zato dobro prečešete trg ponudnikov in se morebiti tudi posvetujete s tistimi, ki izkušnje s čistilnimi napravami že imajo.

Preden se odločite za izkop in vgradnjo čistilne naprave, si odgovorite predvsem na naslednja vprašanja. Kolikšna je življenjska doba naprave, kako se jo vzdržuje, kakšni so stroški obratovanja, kakšna je njena zanesljivost in iz katerega materiala je izdelan rezervoar čistilne naprave? Poleg tega je pomembno, kakšne so funkcije krmilne elektronike, ali ima ustrezne certifikate, kako dolga je garancijska doba in predvsem ali ima ponudnik ustrezne reference in ali nam bo njegova strokovna pomoč na voljo tudi čez nekaj let.

Čeprav se zdi čistilna naprava relativno enostaven sistem, pa vendarle dobro deluje šele takrat, ko je ustrezno vgrajena in vzdrževana. To pa pod črto pomeni tudi to, da jo je dobro iskati pri specializiranih podjetjih in ne grosistih. Poznavalec čistilnih naprav se bo pohvalil s preverljivimi referencami, zagotovil kakovostno svetovanje, imel bo tudi vzdrževalno službo. Zadnja je lahko celo najpomembnejši dejavnik nakupa, saj se tako kupec izogne morebitnim neprijetnim presenečenjem, ko ob nepredvidenem dogodku ostane sam s svojim problemom (žal se to v praksi dogaja pogosteje, kot bi si želeli). Kupec čistilne naprave se mora vsaj okvirno spoznati z načinom njenega delovanja in ključnimi sestavnimi deli. V praksi velja, da so bolj enostavne izvedbe čistilnih naprav pravi recept za zadovoljstvo strank. Izdelek z manj sestavnimi deli, še posebej če so ti izdelani iz kakovostnih materialov, ki mu zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, se bo manj kvaril.

Dokumentacija

Prodajalec čistilne naprave mora kupcu zagotoviti in predati dokumentacijo, ki potrjuje kakovost in zanesljivost izdelka. Kot kupec od prodajalca vedno zahtevajte certifikate o stabilnosti in vodotesnosti ter izjavo o garancijski dobi. Dodaten namig – če izberete rezervoar in pokrov rezervoarja čistilne naprave, ki sta deklarirana kot povozna, ga lahko vgradite pod parkirišče ali dovozno pot in tako izkoristite isto površino za dve funkciji, nadzemno za parkiranje in dnevno logistiko ter podzemno za čiščenje odpadne vode. Te vgradnje bodo vesele tudi komunalne službe, saj bodo imele enostaven dostop do čistilne naprave pri rednem praznjenju komunalnega blata.

Stroški delovanja in vzdrževanja so lahko nizki ali pa zelo visoki

Delovanje čistilne naprave je povezano s stroški. Vsi si želimo, da so ti v življenjski dobi naprave čim nižji. Pri prodajalcu je dobro preveriti tudi, kateri deli naprave so (bolj) pokvarljivi, kakšna je njihova življenjska doba in koliko stane njihova zamenjava. Veliko pove tudi podatek o garancijski dobi, ki jo priznava proizvajalec ali prodajalec na rezervoar ter električne in elektronske komponente čistilne naprave. Življenjska doba rezervoarja je najmanj dvokratnik garancijske. Vsak zna izračunati, kaj to pomeni za rezervoar s 25-letno garancijo. Obstajajo ponudniki, ki tako dolgo garancijo ponujajo brez doplačila. Pri garanciji električnih in elektronskih komponent izbirajte med tistimi, ki brez doplačila ponujajo 36-mesečno garancijo.

Velikost in hrup sta pomembna, prav tako učinkovitost

Pomembno je izbrati ustrezno velikost čistilne naprave. Prevelika ali premajhna ne bo delovala v optimalnem načinu, zato lahko pričakujemo stalne in ponavljajoče se težave. Tega pa si vsekakor ne želimo. Ponudniki čistilnih naprav naj vam predložijo vse certifikate, ki izkazujejo ustrezno moč čiščenja, stabilnost in vodotesnost rezervoarjev, hrupnost in porabo energije. Višji odstotki čiščenja pomenijo večjo varnost nakupa za investitorja. Lahko se namreč zgodi, da se v prihodnosti predpišejo višji parametri čiščenja odpadnih voda, zaradi katerih bo treba obstoječe čistilne naprave z nižjimi stopnjami čiščenja ustrezno nadgraditi, to pa ne bo nizka investicija.

Ko je manj več in bolj zanesljivo

Na trgu se dobijo čistilne naprave z manj gibljivimi deli in električnimi komponentami v rezervoarju. To pa ne pomeni, da so zato manj učinkovite. Inženirji so našli inovativne načine za enako ali bolj učinkovito napravo z manj sestavnimi deli zaradi večje zanesljivosti in daljše življenjske dobe. Vsi iz lastne ali tuje prakse zelo dobro vemo, da manj ko je gibljivih in električnih delov v neki napravi, manj je možnosti, da se pokvarijo ali iztrošijo. Za lastnike takšnih čistilnih naprav pa to pomeni cenejše vzdrževanje in manj ali nič nepredvidenih stroškov za popravila. Izogibamo se izdelkom, pri katerih so električne komponente v rezervoarju, saj to povečuje možnost okvar. Enostaven in učinkovit način delovanja vedno pomeni nižje stroške obratovanja in vzdrževanja.

Dobavitelj naj bo specialist s tradicijo

Ko smo že pri ponudnikih – priporočamo nakup pri specializiranih ponudnikih, ki so že dlje časa prisotni na trgu, saj znajo po več desetletjih izkušenj svetovati tudi v primeru najbolj kompleksnih situacij na terenu in bodo zagotovo na voljo za morebitno servisiranje tudi po izteku garancijske dobe čistilne naprave.

Eno takšnih podjetij je Armex Armature iz Ivančne Gorice z več kot 30 leti izkušenj pri načrtovanju in postavljanju čistilnih naprav. Več uporabnih informacij o njihovi ponudbi si lahko prebere na njihovi spletni strani cistilnenaprave-dezevnica.si.

Tudi avtomobila ne kupimo pri peku ali mesarju, izberemo priznano in uveljavljeno podjetje, ki se že leta ukvarja s prodajo, svetovanjem in vzdrževanjem. S čistilno napravo je podobno. Po nakupu se čez čas lahko pojavi težava, med iskanjem pomoči pa ugotovimo, da dobavitelj več ne obstaja ali pa da je samo prodajalec, ki ne zna pomagati. Zgodi se lahko, da kljub veliko ponudnikom ne najdemo serviserja, saj zna ta vzdrževati samo določeno napravo, zato lahko nepreviden kupec s svojim problemom ostane sam.

Zakaj imajo dobre čistilne naprave vgrajeno napredno krmiljenje?

Sodobne čistilne naprave so krmiljenje z naprednim nadzornim sistemom (beri računalnikom), ki upravlja različne režime obratovanja za najboljše rezultate, javlja alarme ob morebitnih težavah in omogoča posebne nastavitve, kot je poseben program delovanja za obdobje, ko ste na dopustu. Vse faze delovanja so optimizirane za najboljše rezultate čiščenja, računalniki pa omogočajo tudi ročno nastavljive režime delovanja v primeru večjih ali manjših obremenitev.

Čisto konkretno: računalniki nemškega podjetja Graf, ki jih vgrajuje tudi v svoje inovativne in zanesljive čistilne naprave one2clean, ki v rezervoarju nimajo nobenih gibljivih in električnih delov, so že danes pripravljeni na prihodnost.

Tako kot v bolj razvitih zahodnih in severnih deželah se tudi pri nas lahko v prihodnje uzakonijo obvezne dodatne faze čiščenja odpadne vode, kot je na primer denitrifikacija, defosfatizacija in higienizacija. Te zahteve bodo povzročile dodatne drage nadgradnje obstoječih čistilnih naprav in zamenjavo starejših čistilnih naprav, ki jih ne bo mogoče nadgraditi. Graf je pripravljen.

Čistilna naprava one2clean za proizvodnjo čiste vode potrebuje le tri korake, vsa obdelava odpadne vode pa poteka v eni sami komori. Čistilna naprava one2clean nima nepotrebnih dodatkov, zato je zelo zanesljiva. Omenili smo že, da v odpadni vodi v rezervoarju namreč nima nobenih gibljivih mehanskih delov, črpalk in drugih električnih komponent, zato se lahko pohvali z zelo dolgimi intervali med praznjenji, minimalnimi stroški vzdrževanja in minimalno porabo energije – le 75 kilovatnih ur na osebo na leto.

Znotraj in izven aglomeracij bodite pripravljeni na prihodnost

Od investitorjev, ki lahko vgrajujejo čistilno napravo znotraj območja aglomeracij, se zahtevajo strožji režimi očiščenosti odpadne vode. Zato je pomembno, da izberejo čistilno napravo z vgrajeno in dobro preizkušeno napredno računalniško krmiljenimi fazami čiščenja, kot je recimo čistilna naprava nemškega podjetja Graf one2clean. Tudi če ne živite na območju aglomeracij, vam svetujemo izbiro čistilnih naprav, ki imajo serijsko vgrajene napredne krmilnike, saj lahko v prihodnosti pričakujemo strožje uredbe glede čiščenja odpadnih voda. Tako boste brez skrbi pripravljeni na prihodnost brez dodatnih investicij v svojo čistilno napravo. Ko bo prišla obvezna zahteva po višjih stopnjah in dodatnih fazah čiščenja, se jih na takšnem računalniku samo vklopi, ker so že vnaprej vprogramirane. Mimogrede, mnoge razvitejše zahodne države, po katerih se Slovenija tako rada zgleduje, poznajo takšne uredbe za občutljivejša območja že več kot 15 let.

Veliko se lahko naučimo od drugih

Kako sta dilemo izbire in nakupa čistilne naprave reševala investitorja Tina in Andrej iz Radovljice, si lahko preberete v prispevku Kako sva izbirala in izbrala čistilno napravo in kako se nama obrestuje "rudarjenje" vode z neba?.

Razvajanje vrta in gospodinjstva z deževnico

Zbiranje in raba deževnice prispevata k večjemu zadovoljstvu ljudi in narave. Lovljenje deževnice je odličen način, kako premostiti daljša sušna obdobja, pa tudi kako dosegati znatno nižje račune za vodo – tudi za polovico nižje. Večina ljudi meni, da je deževnica primerna le za zalivanje poljščin in vrtnih rastlin, a lahko njeno rabo s pridom izkoristimo tudi v gospodinjstvu. Kaj potrebujemo? Za namakanje vrtov zadostuje že enostavna in cenovno ugodna rešitev. Rezervoar za deževnico je lahko zunanji ali podzemni, pri čemer se zaradi želje po hladnejši vodi, v kateri se bakterije ne razvijajo hitro, priporoča vkopavanje rezervoarja – zemlja ga namreč ščiti pred svetlobo in povišano toploto. Temperatura vode iz rezervoarja vse leto ponavadi niha med osmimi in 12 stopinjami Celzija. Zaradi teme in nizke temperature se ne morejo tvoriti alge in mikroorganizmi.

Deževnico lahko uporabite za zalivanje česarkoli. Ker velja za t. i. mehko vodo, saj ne vsebuje apnenca, ima v primerjavi s trdo vodovodno vodo vrsto prednosti. S pridom jo lahko uporabimo za pranje perila, kjer nato prihranimo denar še na račun tega, da ne potrebujemo več mehčalca in sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. Z deževnico dosežete boljše rezultate pranja in varujete okolje. Bakterije namreč v pralni stroj zaidejo predvsem prek umazanega perila, ne z deževnico. Nekateri proizvajalci pralnih strojev za najboljše rezultate pranja celo priporočajo uporabo deževnice.

Povprečna družina v hiši na mesec porabi od 13 do 15 kubičnih metrov vode in bi za vse zgoraj našteto potrebovala zbiralnik deževnice s kapaciteto od šest do deset kubičnih metrov. Tako bi dosegli okvirno 30-dnevno rezervo v primeru bolj sušnih obdobij brez padavin.

Strokovnjaki podjetja Armex iz Ivančne Gorice vam lahko za vašo situacijo in pričakovanja svetujejo najbolj optimalno rešitev za zbiranje in rabo deževnice in vam po ugodni ceni tudi dobavijo kakovosten sistem, od rezervoarja, črpalke, filtrov pa vse do zadnjega tesnila. Ponujajo tudi rešitve za namakanje za večje kmetijske površine, rastlinjake in sadjarske nasade.

Kaj imajo skupnega čistilne naprave, deževnica in število 30? Gradnja hiše od investitorja v veliko primerih zahteva tudi izbiro in odločitev za nakup čistilne naprave. Če vam lahko namignemo, je eno najstrokovnejših na področju svetovanja in prodaje pri nas družinsko podjetje Armex iz Ivančne Gorice z več kot 30-letnimi izkušnjami. Zastopajo največje in že večkrat dokazano odlične ter zelo napredne nemške čistilne naprave Graf. Trenutno jih ponujajo v predpomladni akciji za 30 odstotkov nižjo ceno. Vsekakor izkoristite njihovo svetovanje. In ko bo strojnik s svojim strojem na vaši parceli, vam predlagamo, da vam hkrati vgradi tudi rezervoar in priključke za deževnico.



Pri Armexu imajo trenutno celotne komplete za rabo deževnice od rezervoarja, črpalke, računalniškega krmilnika pa do zadnjega tesnila v akciji 30 odstotkov ugodnejše. www.cistilnenaprave-dezevnica.si

