Sobne rastline, ki uspešno čistijo zrak

Izbrali smo rastline, ki čistijo zrak in s tem izboljšujejo kakovost našega bivanja v zaprtih prostorih, izgledajo pa lepo in so najlepša okrasitev prostora.

Sobne rastline so popoln detajl za vsako spalnico, delovno ali dnevno sobo, saj odlično služijo kot dekoracija ter dajejo prostoru zračnost in svežino. Tokrat smo izbrali sobne rastline, ki niso samo lep okras, temveč pozitivno vplivajo tudi na naše zdravje.

Taščin ali hudičev jezik

Rastlina s pokončnimi in koničastimi zelenimi listi je bila pred desetletji v večini slovenskih dnevnih sob. Nato je utonila v pozabo. Zaradi modernih arhitekturnih smernic zopet pridobiva na uporabnosti. Prav tako je rastlina cenjena v feng šuju, saj je zaradi svojega uravnovešenega videza priljubljena za vzpostavitev harmonije v bivalnem prostoru.

Foto: Shutterstock

Njena najboljša lastnost je, da iz zraka čisti škodljive formaldehid, benzen, trikloretilen, ksilen in toluen. Ta rastlina ne prenaša temperatur pod deset stopinj Celzija, poleti zahteva pogostejše zalivanje, pozimi pa je dovolj, da jo zalivamo enkrat na nekaj mesecev.

Filodendron

Zelena rastlina je ena najpogostejših okrasnih rastlin v domovih, saj je zelo nezahtevna za vzdrževanje. Je odlična za čiščenje zraka, saj vsrkava škodljivi formaldehid. Poleg tega ne zahteva preveč pozornosti. Rada ima svetlobo ter topel in vlažen zrak, vendar bo uspevala v senčnem prostoru, le pazite, da ni na prepihu.

Foto: Shutterstock

Dracena

Ta čudovita rastlina je zelo odporna in uspešno iz zraka čisti škodljive snovi, kot so formaldehid, benzen, trikloretilen in ogljikov dioksid. Zraste lahko vse do stropa, zato je idealna rastlina za zapolnitev prostora in je pogosta izbira za pisarne. Za rast potrebuje vlažno, a nenamočeno zemljo, potrebuje veliko svetlobe, vendar ne neposredne sončne svetlobe.

Zelena lilija

Zelena lilija je rastlina, ki je odlična za vse začetnike, dobra izbira pa je tudi, če imate hišne ljubljenčke, saj je ta rastlina nestrupena za živali. Zelena lilija uspešno čisti ksilen in etilbenzen iz prostora kot tudi formaldehid in ogljikov monoksid.

Ta rastlina hitro raste in izgleda odlično v visečih košarah. Obstaja kar 200 različnih vrst zelenih lilij, nekatere pa imajo celo čudovite bele cvetove. Ta rastlina ne zahteva veliko naše pozornosti, vendar jo je treba pogosteje zalivati.

Foto: Shutterstock

Gorska palma

Graciozni in zaobljeni listi te rastline so odlični čistilci zraka, še posebej pa so znani po čiščenju formaldehida in ksilena iz zraka. S svojim privlačnim videzom se odlično prilega vsakemu bivalnemu prostoru. Potrebuje redno zalivanje in dovolj prostora, saj lahko zraste do tri metre. Potrebuje več svetlobe, vendar ne prenaša neposredne sončne svetlobe.