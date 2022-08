Skobljanje in skobeljni stroji

Oglasno sporočilo

Na trgu obstajajo mnogi lesnoobdelovalni stroji . Skobeljni stroj je med njimi eno od najbolj uporabnih orodij za obdelavo lesa, hkrati pa je tudi eden od manj poznanih. Kaj je torej skobeljni stroj in za kaj se uporablja? Kakšna je razlika med tistimi za domače delavnice in tistimi za profesionalno uporabo? In ne nazadnje, morda ga potrebujete tudi vi za svojo domačo delavnico.

Kaj počne skobeljni stroj?

Skobeljni stroj se uporablja za skobljanje, torej odstranjevanje lesa s površine desk. Predstavljajte si, da z nožem strgate po vrhu koščka masla. To je skorajda delo s skobeljnikom – čeprav boste morda potrebovali malo več mišične moči.

Skobeljni stroj naredi grobo površino ravno in gladko ali pa zmanjša debelino deske oziroma lesa. Za mizarske delavnice so nepogrešljivi deli opreme. Ustvarjanje popolnih zaključkov in elegantnih letvic je namreč idealna naloga za skobeljnik. Priročni pa so tudi za domače mojstre.

Če imate nekaj talnih desk, ki niso poravnane, lahko to popravite s hitrim prehodom s skobeljnikom. In če ste dali namestiti novo preprogo in ugotovite, da se vaša vrata zdaj zatikajo, je skobeljnik pomočnik, ki bo rešil vaše težave! Obrežite spodnji del vrat in spet jih boste lahko z lahkoto odpirali in zapirali.

Zgodovina skobeljnega stroja

Skobeljniki se uporabljajo že tisočletja. Rimski primerki so bili odkriti na arheoloških najdiščih v Veliki Britaniji in Nemčiji. Če se vrnemo še dlje nazaj, so tudi na pohištvu, najdenem v egipčanskih grobnicah, znaki, da je bilo poskobljano. Rimski primerki so zelo podobni ročnim skobeljnikom, ki so v uporabi še danes. Večina jih je imela železno jedro, obdano z lesom, z železnim rezilom, pritrjenim s klinom.

Hitro naprej v devetnajsto stoletje k človeku po imenu Leonard Bailey. Ta je začel proizvajati linijo ročnih skobeljnikov z jedrom iz litega železa. Prav ta zasnova naj bi postala načrt za sodobne skobeljne stroje.

Baileyjeve patente je odkupilo podjetje Stanley Rule & Level, ki še danes deluje v Veliki Britaniji kot Stanley Works. Izdelali so čudovite skobeljnike s poliranim lesenim ohišjem. Ti zgodnji modeli so zelo iskani in pri zbirateljih dosegajo visoke cene.

Tipi skobeljnih strojev

Čeprav so se glavni elementi Baileyjevega dizajna obdržali, je danes na voljo veliko različnih vrst skobeljnikov. Ročne različice se zanašajo na moč vaših mišic, da z rezilom strgajo po lesu. Standardni model je znan kot namizni skobeljni stroj, obstaja pa tudi veliko specializiranih različic.

Če se šele podajate v svet obdelave lesa, naj vas ta nekoliko zapletena razdelitev ne odvrne. Preprost namizni skobeljni stroj je verjetno vse, kar boste najprej potrebovali.

Manualni skobeljniki

1. Ročni skobeljniki

Med vsemi skobeljniki, ki so na trgu, so ročni skobeljniki najstarejši. Običajni ročni skobeljni stroj je sestavljen iz nabrušene kovinske plošče, pritrjene na stabilno telo. Ko se to stabilno telo premakne po leseni površini, kovinski del odstrani visoke točke v lesu in naredi površino gladko. Med tem postopkom boste morali površino siliti z močjo mišic.

2. Dvoročni skobeljni stroj

Dvoročni skobeljnik ima dva ročaja, tako da lahko povečate mišično moč z obema rokama vzporedno. Za razliko od ročnih skobeljnikov so dvoročni skobeljniki izdelani samo iz kovine, čeprav so bili na začetku tudi ti iz lesa.

3. Ravni ročni skobeljniki za les s spodnjim robom

To je majhno, a odlično orodje za domače projekte. Narejen je iz lesenega bloka, ki ima v sredini pravokotno luknjo, v katero postavite ostro in robustno jekleno rezilo. Običajno ta skobeljni stroj nima nobenih ročajev.

4. Ročno strgalo

Je dolgo kovinsko orodje, ki ima na dnu en oster rob. To orodje se uporablja na leseni ali kovinski površini za čiščenje madežev ali za okraševanje lesa.

Električni skobeljni stroji

Na srečo so časi, ko so bile vaše mišice edini vir moči, mimo. Če želite olajšati skobljanje, so na voljo električni skobeljniki. Ti so na voljo v žičnih in brezžičnih različicah. Nekatere električne različice delujejo pravzaprav na enak način kot ročne. Držite za ročaja zgoraj in spredaj ter vodite skobeljnik po lesu.

Za večje projekte so na voljo namizni skobeljni stroji. Kot že ime pove, se nahajajo na vaši delovni mizi – včasih pa imajo tudi vgrajeno stojalo. Na vsaki strani imajo podajalnike, kamor položite les. Vse, kar morate storiti, je, da izberete želeno debelino, pazljivo postavite svojo ploščo in jo podajate skozi. To so veliko večji deli opreme, zato boste za uporabo potrebovali več prostora.

Kako uporabljati skobeljni stroj

Natančna uporaba skobeljnika je odvisna od modela, s katerim delate – vendar obstaja nekaj skupnih napotkov. Najpomembnejše je, da pazite na smer, v katero greste z rezilom. Vedno potujte v smeri lesa. Če tega ne storite, boste ugotovili, da se rezilo zatakne in izvleče nazobčane kose lesa. To je znano kot "iztrganje".

Toda potovati v smeri lesa ni vedno tako preprosto, kot se sliši. Če na primer delate s kosom oreha, smeri lesa potujejo v vse smeri hkrati. To je ena tistih priložnosti, ko se morate prepričati, da imate pravi skobeljnik za to delo. Potrebovali boste nekaj z zelo ostrim in fino nastavljenim rezilom.

Lahko pa uporabite tudi standardni namizni skobeljni stroj, če imate znanje in izkušnje. S pravo tehniko lahko dosežete odlične rezultate.

Skobeljni stroji za profesionalno uporabo

Lesnoobdelovalni obrati vseh velikosti vložijo veliko razmisleka v pravi izbor skobeljnega stroja. To ni nenavadno, saj pravi skobeljni stroj pomeni znatne dolgoročne prihranke.

Čeprav je med srednjimi in velikimi lesnimi obrati najbolj razširjena različica večvretenski skobeljni stroj ali štiristranka, pa se za posebne naloge uporabljajo tudi drugi modeli skobeljnih strojev.

1. Poravnalka in debelinka

Poravnalni skobeljni stroj je namenjen poravnavanju neravnih kosov. Uporablja se v manjših obrtnih delavnicah. Debelinski skobeljni stroj pa se uporablja izključno v obrti oz. v manjših delavnicah. Na njem les, ki smo ga prej poskobljali/poravnali po enem robu in eni ploskvi, obdelamo v ravno ploskev še po širini in debelini.

2. Štiristranski skobeljni stroj

Stroj, ki je nadomestil debelinko, poravnalko in mizni rezkar, je postal nepogrešljiv član ekipe srednjih in večjih obratov za obdelavo masivnega lesa. Široke možnosti uporabe in izjemna optimizacija tako virov lesa kot človeških virov so razlog, da je štiristranski skobeljni stroj pomenil revolucijo v obdelavi lesa. Delo na njem je bistveno varnejše in 10- do 15-krat hitrejše kot na tradicionalnih strojih za obdelavo lesa.

Od vstopnega modela za manjše obrtnike do visokozmogljivih skobeljnih strojev za največje proizvodnje – to je tisti lesnoobdelovalni stroj, ki združuje največ korakov v enem prehodu. S tem pa v proizvodnjo prinese višjo hitrost obdelave, boljši izkoristek lesa oziroma manjši delež odpada in manjšo potrebo po delovni sili oziroma zmanjšanje števila delavcev.

Ob rekordnih cenah lesa je kakovosten skobeljni stroj tisti, ki povečuje dobičkonosnost podjetja. Velikodušne nadmere, ki so nujne pri klasičnih strojih, se namreč s kakovostnim skobeljnim strojem zmanjšajo na minimum. Prihranki se pri vsakodnevni obdelavi zelo hitro merijo v kubičnih metrih.

Prvaki profesionalnih strojev

Največji proizvajalec profesionalnih skobeljnih strojev na svetu je nemška skupina Weinig. Skobeljni stroji Weinig so poznani predvsem po brezkompromisni kakovosti in robustnosti, saj nekateri od njih neprekinjeno delajo že več kot 30 let. V času digitalizacije so vodilni na področju vzpostavljanja celovitega 360-stopinjskega nadzora nad proizvodnjo ter učinkovitega načrtovanja proizvodnjo za minimalizacijo porabe virov.

Skobeljni stroj na kratko

Na koncu ne pozabite, da je skobeljni stroj potencialno nevarno orodje. Rezilo je ostro, zato previdno! Če uporabljate električno različico, pa ne pozabite nositi varnostne opreme. Skobeljnik bo vrgel sekance, zato vedno nosite masko in zaščitna očala.

Skobeljni stroj je nepogrešljivo orodje za obdelavo lesa – ne glede na to, ali ste izkušeni profesionalec ali šele začetnik. Uporablja se za izdelavo letev ali talnih letev, kakršnegakoli pohištva in obrezovanje vrat ali talnih desk.

Vendar pa je pomembno prepoznati vrsto različnih skobeljnikov, ki obstajajo. Imajo namreč zelo različne lastnosti in različni skobeljniki so kos različnim nalogam. Preden začnete svoj prvi projekt, si vzemite čas in raziščite, kateri je pravi za vas.

In ne pozabite, da čeprav so skobeljniki odlično orodje, lahko ob nepazljivi uporabi povzročijo poškodbe. Vedno se prepričajte, da uporabljate pravilno varnostno opremo. In če imate otroke, poskrbite, da bo vaše orodje stran od majhnih prstkov.

Pravi naslov za profesionalni skobeljni stroj Intercet je družinsko podjetje, ki je že več kot 30 let predano razvoju lesnoobdelovalne industrije v Sloveniji in regiji jugovzhodne Evrope. Specializirani smo za rešitve za profesionalno obdelavo masivnega lesa tako za manjše lesarske delavnice kot za najbolj kompleksne linije. Pri tem zastopamo le najbolj priznane svetovne znamke: Weinig, Stegherr, Aero-Lift, Energy Save System Nederman in druge. Ponašamo se z vrhunsko ekipo lastnih serviserjev, ki se ves čas šolajo pri dobaviteljih ter zagotavljajo hitro in strokovno servisno podporo z originalnimi rezervnimi deli skozi celoten življenjski cikel stroja. Po predhodni najavi nas lahko obiščete v našem prodajno-razstavnem salonu v Šenčurju.

Naročnik oglasnega sporočila je ALEŠ PRIJATELJ S.P.