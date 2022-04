Popolna svoboda vrtnarjenja

Oglasno sporočilo

Košnja trate, oblikovanje živih mej in obrezovanje drevja so lahko preprosta opravila z baterijskimi orodji, ki ponujajo prilagodljivost pri vrtnih opravilih. Od kosilnic do trimerjev, vrtnih škarij ter obrezovalnikov za živo mejo. Različna baterijska orodja poskrbijo za udobno uporab in so prijazna do okolja.

Kljub različnim uporabam imajo orodja eno skupno lastnost: visoko zmogljiva baterija je vedno pripravljena tudi na najtežja opravila. Baterijske naprave omogočajo popolno svobodo gibanja brez nadležnega kabla, ponovno polnjenje in uporabo v različnih napravah. Ergonomsko oblikovana orodja se odlično prilegajo roki, majhna teža pa zagotavlja udobno držo med striženjem živih mej, dreves, trate in čiščenjem okoli hiše in na vrtu.

Baterijsko orodje omogoča zmogljivo in udobno delo, brez nadležnega kabla ali hrupa.

Ena baterija, veliko naprav

Baterijsko orodje Gardena 18 V Power for All Alliance je popolna rešitev za majhne in srednje velike vrtove. Vsi modeli baterijskega sistema Gardena se lahko pohvalijo z veliko mero prilagodljivosti. LED-zaslon ves čas delovanja prikazuje stanje baterije. Baterijo uporabite za napajanje številnih drugih vrtnih orodij iz sistema, na primer za rezanje, obrezovanje, pobiranje listja ali zalivanje. Srce sistema je sistemska baterija 18 V, ki se uporablja v vrtnih orodjih Gardena in v številnih drugih izdelkih blagovnih znamk Alliance.

Baterijska kosilnica HandyMower 22/18V P4A je idealna za vse mestne vrtnarje in vzdrževanje majhnih trat, velikih do 50 kvadratnih metrov. Majhna teža in kompaktna oblika poskrbita, da je košnja trate preprosta in nenaporna, kot je sesanje vaše dnevne sobe.

Ena baterija omogoča uporabo različnih naprav za uporabo v domu in na vrtu.

Kompaktni in mobilni baterijski srednjetlačni čistilnik AquaClean 24/18 V P4A je vaš spremljevalec pri čiščenju v hiši ali na vrtu. Tri nastavitve moči poskrbijo za brezhibno čiste avtomobile, kolesa in koše za smeti. Tlak lahko poljubno nastavite, način Soft-Clean pa je idealen za nežno čiščenje občutljivih materialov.

Za več moči pri delu

Baterije Gardena so močan in zanesljiv vir energije, lahko jih napolnite po potrebi in nimajo spominskega učinka. Poskrbijo za dolgo življenjsko dobo in dosledno delovanje. Baterijski sistem Gardena P4A je idealen za velike vrtove in neravna območja pod naklonom, ki zahtevajo več energije. Zmogljiva baterijska kosilnica PowerMax™ 32/36V P4A je odlična, zelo okretna baterijska kosilnica za površine, velike do 200 kvadratnih metrov.

Baterije brez spominskega učinka ponujajo dolgo življenjsko dobo in visoko zmogljivost.

Napolnite tudi svojo baterijo Preverite promocijo Napolnite svojo baterijo!, ki poteka od poteka od 8. 4. 2022 do 30. 5. 2022. Kupite baterijski izdelek GARDENA 18V P4A, ga registrirajte na spletni strani GARDENA in sodelujte v žrebu za izjemne nagrade: 1-krat poživitveni vikend oddih ob morju - Talaso Selfness Weekend (2 noči za 2 osebi) v Hotelu Svoboda****, ki vključuje bogato ponudbo velneških storitev,

1-krat baterijska kosilnica HandMower 22/18V P4A,

1-krat baterija P4A 18V/45 2.5Ah. Sodelujte v žrebu za vikend oddih ob morju za dve osebi s ponudbo velneških storitev, HandyMower 22/18V P4A in baterijo P4A 18V/45 2.5Ah. Fotografija: arhiv Terme Krka. Splošne pogoje najdete na na spletni strani www.gardena.si/napolnite.

Naročnik oglasnega sporočila je HUSQVARNA AUSTRIA GMBH.