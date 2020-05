Podajmo se na vrt

Oglasno sporočilo

Rezanje žive meje je prva naloga vrtnarske sezone. Obnavljajoče obrezovanje je treba opraviti že pred marcem. Pred obrezovanjem poskrbite, da z delom ne bi ogrožali morebitnih gnezdišč za ptice ali druge živali. Kozmetično obrezovanje žive meje lahko opravite čez celo leto.

Z močnimi škarjami za živo mejo se lahko ta obnovi ali oblikuje.

Obnovitveno obrezovanje brez skrbi opravite, ko se temperature povzpnejo nad -5 stopinj. S temeljitim obrezovanjem bo živa meja postala gosta in bo rasla bolj enakomerno. Obrezovanje z močnimi baterijskimi škarjami za živo mejo je še posebej zabavno opravilo. GARDENA ponuja za obrezovanje žive meje zmogljive baterijske naprave ComfortCut in PowerCut.

Kosilnica z mulčenjem odreže le konice trave, ki jih hkrati fino zdrobi.

Korak za korakom nadaljujemo po trati

Glede na bivanje se prvi rez opravi spomladi (marca ali aprila). Sezona košnje se konča v jesenskih mesecih (oktobra in novembra). Pomembno je, da je travnik pri prvi košnji suh. Po dolgem zimskem premoru najprej odstranite listje, veje in mah, da lahko trava ponovno "zadiha". Prvi rez naj ne bo prenizek, zato je najbolje, da kosilnico korak za korakom prilagajate želenemu rezultatu. Idealna višina trave je približno štiri centimetre.

S kosilnico poskrbimo za zdravo travo in idealno višino.

Sončni predeli vašega vrta naj ohranijo nekoliko višji rez trave, saj se trava in tla sicer hitreje izsušijo. Bolj je redna košnja, bolj se bo trava navadila na želeno višino reza. S ponavljajočimi se rezi se bo trava ob vznožju razvejala in površina bo postala lepa in gosta. Kosilnice GARDENA PowerMax na baterijo so primerne za košnjo tekom cele sezone.

Majhne površine trate hitro pokosimo s kosilnico GARDENA HandyMower.

S trimerjem se lahko strasten vrtnar spopade s pomembnimi nalogami vrtnarske sezone. Če trato kosimo enkrat tedensko, travni plevel nima možnosti uspevanja. Kosilnica GARDENA HandyMower reže travo izjemno natančno in odpravlja potrebo po odlaganju trave, s čimer prihranite prostor in čas.

Pokošene delčke trave pustimo, saj ti delujejo kot naravno gnojilo. Zmogljiva baterija je del 18-V Li-ion baterijskega sistema GARDENA.

Trimerji so primerni za fin obrez ob robovih vaše trate in povsod, kamor kosilnica ne more doseči. GARDENA PowerCut je primerna predvsem za večje vrtove. Poskrbi, da odročne manjše predele z lahkoto porežemo pred košnjo s kosilnico. Odrezano travo, listje in tanke veje od obrezovanja žive meje preprosto poberemo v zbiralni koš kosilnice.

Baterijske škarje so primerne za striženje trave, robov trat ter obrezovanje pušpanov.

Izjemno prilagodljivi baterijski sistemi 18V in 40V Vsi modeli baterijskega sistema GARDENA se pohvalijo z veliko mero prilagodljivosti. LED-zaslon ves čas prikazuje stanje baterije. Glede na model imajo naprave čas delovanja od 50 do 80 minut. Kompaktna zasnova in lahkotnost baterijskega sistema zagotavlja, da bo vaš popolni spremljevalec pri vzdrževanju trate, rednem obrezovanju grmičevja in drugih vrtnih opravilih. Baterijo uporabite za napajanje številnih drugih vrtnih orodij iz sistema, na primer za rezanje, obrezovanje, pobiranje listja ali zalivanje. Prepričani smo, da boste z orodji GARDENA 18V in 40V zadovoljni, sicer vam povrnemo celotno kupnino! Potrošniku, ki kupi akcijski izdelek v času akcije od 11. 5. 2020 do 12. 6. 2020 in z njim ni zadovoljen, ga lahko vrne v roku 14 dni od datum nakupa. Kupnina bo v celoti povrnjena. Informacije o pogojih sodelovanja so na voljo na prodajnih mestih in na spletni strani www.gardena.si/garancijazadovoljstva. *Izdelki, navedeni na akcijskem letaku in na spletni strani. Ne pozabite tudi na promocijo robotskih kosilnic GARDENA Sileno, od 15. 4. 2020 do 5. 7. 2020! Več na spletni strani www.gardena.si/prihrani.

Naročnik oglasnega sporočila je Husqvarna.