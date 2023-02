Negovane krošnje dreves in oblikovano grmičevje

Oglasno sporočilo

Foto: Gardena

Skrbno obrezovanje je ena izmed poglavitnih nalog vsakega vrtnarja. Ker imajo drevesa največji potencial rasti v višje ležečih poganjkih, je treba pri rezu posebno pozornost nameniti krošnji drevesa. Veje odstranjujemo premišljeno ter v krošnjah ustvarjamo zračnost in svetlobo. Krošnje sadnega drevja je treba oblikovati tako, da spodbujajo optimalno rast rodnih vej. Mlada sadna drevesa je treba obrezovati vsako leto, starejša pa vzdrževalno obrezujemo le vsakih nekaj let.

Škarje in žage so najboljše orodje, vendar je pomembno tudi pravo rezilo. Škarje z nakovalom so najboljša možnost za rezanje suhega in mrtvega lesa, medtem ko bypass škarje zagotavljajo čist in natančen rez pri obdelavi zelenega lesa. Teleskopske škarje so odgovor za vrtnarje, ki želijo preprosto negovati visoka in gosta drevesa ter ostati trdno na tleh.

Obrežite goste krošnje

GARDENA Škarje za veje in grmovje StarCut poskrbijo za čist rez, pri tem pa ostanete trdno in varno na tleh. GARDENA StarCut 160 plus dolžine 160 centimetrov in GARDENA Teleskopski StarCut 410 plus, ki se podaljša do 410 centimetrov in doseže delovno višino do šest metrov in pol. Nastavljiv kavelj na ročaju zlahka odstrani odrezane veje. Ozka rezalna glava se lahko upravlja tudi v gostih krošnjah. Kot rezanja prilagodite od tal in odrežete veje, ki rastejo v katerokoli smer. Natančno brušena rezila na izjemno lahki in ozki rezalni glavi omogočajo močno in brezhibno rezanje. Izjemno lahek aluminijast ročaj ponuja vedno udobno delo, tudi med daljšim obrezovanjem.

Nastavljiv kot rezanja lahko prilagajate s tal, kar olajša natančno rezanje vej v smeri rasti. Foto: Gardena

Alternativa je GARDENA Baterijski teleskopski višinski obrezovalnik TCS 20/18V P4A. Teleskopski ročaj omogoča, da dosežete veje v krošnjah dreves do višine štirih metrov. Priročno odstrani veje s premerom več centimetrov, nastavljiva glava pa omogoča obrezovanje v višinah in pri tleh, ko je treba veje razrezati na manjše dele. Obrezovalnik omogoča udobno delo v pokončnem položaju.

Z baterijskim teleskopskim obrezovalnikom obrežete visoka drevesa, medtem ko trdno stojite na tleh.

Oblikujte grmičevje

Grmičevje in žive meje vaš ščitijo pred radovednimi pogledi ter dajejo vrtu obliko in značaj. Pozimi ponujajo zavetje divjim živalim in pticam. Že v starodavnem svetu so vrtnarji izvajali posebne tehnike oblikovanja rastlin in jih z obrezovanjem spreminjali v predmete občudovanja. V grajskih vrtovih renesančne dobe je bilo zelo cenjeno okrasje iz žive meje v geometrijskih oblikah. Preden se lotite obrezovanja grmičevja in žive meje ali podate v nakup novih rastlin, velja premisliti o videzu celotnega vrta in kompoziciji rastlin. Za lažje načrtovanje vrta lahko uporabite brezplačni načrtovalnik vrtov myGarden, ki ponuja številna orodja za izris vašega sanjskega vrta.

GARDENA myGarden je brezplačno spletno orodje za načrtovanje in izris vašega vrta. Foto: Gardena

Zimzeleni grmički se zlahka spremenijo v posebnost vsakega vrta, če imate pravo orodje. GARDENA Škarje za veje SlimCut so idealna rešitev za obrezovanje gostega grmovja in vej, ko potrebujete večji doseg. Zelo ozka rezalna glava preprosto prodre v tesno in gosto rastje. Nastavljiv in gibljiv ročaj iz aluminija ponuja dolžino do 1,17 metra. Ročaj lahko prilagodite višini telesa, kar omogoča delovno držo brez obremenitve hrbta. Integriran prenos zagotavlja optimalno rezalno silo - 1:12 za debele veje in 1:6 za hitro rezanje tankih vej.

Posebej ozka rezalna glava olajša redčenje in obrezovanje gostega gričevja. Foto: Gardena

Preprosto za uporabo, učinkovito in trajno rezalno orodje za ustvarjalne vrtnarje.

